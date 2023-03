Sète - Des travaux de rénovation dans les écoles de la ville

Comme à chaque vacances scolaires, la Ville en profite pour engager des travaux dans les écoles.

Les agents du service logistique, intervention et manutention (Slim) sont notamment à pied d'œuvre durant ces vacances d'hiver pour rafraîchir les murs des écoles élémentaires Georges-Brassens à l'île de Thau et Arago en centre-ville.

Le maire François Commeinhes et son adjointe à l'éducation et à la jeunesse, Corinne Azaïs, ont fait un tour des chantiers pour constater les changements déjà visibles au bout d'une semaine : travaux de peinture des murs et plafonds mais également enduis, rebouchage, décapage des sanitaires et changement de certaines menuiseries pour une meilleure isolation. Une attention toute particulière est aussi portée sur la décoration avec l'installation de porte-manteaux à l'entrée de chaque classe et un code couleur des murs plus homogène dans chaque école. Avec pour objectif, toujours, l’amélioration permanente des conditions d’accueil et d’enseignement des jeunes élèves sétois, des personnels et des équipes enseignantes dans leurs établissements.