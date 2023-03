Occitanie - Au Salon de l'Agriculture, Occitanie Sud de France joue la carte du tourisme de terroir

Au Salon de l’Agriculture de Paris, la destination Occitanie Sud de France joue la carte du tourisme de terroir

Du 25 février au 5 mars, le Parc des Expositions de Paris devient la plus grande ferme de France. Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) y valorise, aux côtés de la Chambre Régionale d’Agriculture, l’excellence des produits du terroir d’Occitanie ainsi que la qualité de l’accueil dans les fermes et les exploitations ouvertes à la visite.

Particulièrement attendu, le Salon International de l’Agriculture de Paris (SIA 2023) a ouvert ses portes pour sa 59ème édition. L’Occitanie, forte de sa ruralité et de son exceptionnelle palette de produits du terroir, y affiche sa plus belle vitrine afin de valoriser ses atouts et séduire les 600 000 visiteurs attendus. Au cœur du Pavillon 3, le « Village Occitanie » regroupe plus d’une centaine d’exposants issus des 13 départements sur un stand régional de 1500 m2.

Le CRTL y assure la promotion du tourisme de terroir avec comme ambition clairement affichée de « s’appuyer sur ses nombreux marqueurs de Qualité (labels) afin de construire une image attractive et différenciante de la destination Occitanie Sud de France » tient à préciser Vincent Garel, Président du CRTL, qui viendra à la rencontre des exposants pendant trois jours, à compter du jeudi 2 mars.

Tout au long du salon, le « Village Occitanie » propose, outre ses traditionnels bars à vins et étals d’huitres ou de foie gras, des dégustations, des rencontres avec les viticulteurs des destinations labellisées Vignobles & Découvertes, des ateliers d’œnologie, des accords mets et vins ou des cours de cuisine depuis un food truck aux recettes 100% locales. Les circuits à travers les vignobles labellisés Vignobles & Découvertes y sont aussi particulièrement mis en lumière avec la diffusion de la collection de 4 cartes œnotouristiques éditées par le CRTL[1].

« Le tourisme de terroir est un levier de développement stratégique pour l’économie rurale » souligne Vincent Garel qui rappelle « qu’avec 250 produits sous Signes Officiels de Qualité, sa place enviée de plus grande surface viticole au monde, son leadership national pour la production de vins bio et sa riche offre d’accueil au sein des structures labellisées "Bienvenue à la Ferme" ou "Vignobles & Découvertes", la destination Occitanie Sud de France a toutes les cartes en main pour séduire les visiteurs du Salon de l’Agriculture, de plus en plus enclins à privilégier des vacances authentiques et porteuses de sens ».

[1] Collection Saveurs et découvertes d’Occitanie : Circuits dans le vignoble du sud-ouest, circuits dans le vignoble du Roussillon, circuits dans les vignobles de la vallée du Rhône et circuits dans les vignobles du Languedoc.