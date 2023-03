Europe - Onze Etats membres de l'Union européenne appellent à un renforcement de la coopération européenne en matière d'énergie nucléaire

Onze Etats membres de l’Union européenne appellent à un renforcement de la coopération européenne en matière d’énergie nucléaire

A l'occasion du Conseil informel des ministres de l'énergie à Stockholm, les ministres et représentants de haut niveau de onze Etats membres, parmi lesquels, la Bulgarie, la Croatie, la France, la Hongrie, la Finlande, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, se sont réunis ce matin avec la Commission et la Présidence suédoise pour réaffirmer conjointement leur volonté de renforcer la coopération européenne dans le domaine de l'énergie nucléaire. Conformément aux objectifs du traité Euratom, la promotion de la recherche et la diffusion d'informations techniques, la fixation de normes de sécurité uniformes conformes aux meilleures pratiques internationales et le renforcement de la coopération industrielle dans le développement des capacités nucléaires européennes sont des objectifs importants de la politique énergétique commune.

Les ministres sont convenus de favoriser une coopération plus étroite entre leurs secteurs nucléaires nationaux afin d'assurer les meilleures coopérations à travers les chaînes d'approvisionnement et d'explorer des programmes de formation et des projets industriels communs, afin de soutenir de nouveaux projets, notamment basés sur des technologies innovantes, ainsi que l'exploitation des centrales existantes. Ils ont également discuté des possibilités de coopération scientifique accrue et du déploiement coordonné des meilleures pratiques dans le domaine de la sécurité.

L'énergie nucléaire est l'un des nombreux outils permettant d'atteindre nos objectifs climatiques, de produire de l'électricité de base et de garantir la sécurité de l'approvisionnement.

