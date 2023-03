Sète - Les premiers jeunes en service civique récompensés en mairie

Au cours d'une récente cérémonie en mairie, François Commeinhes a remis des attestations de service civique à cinq jeunes qui s'étaient engagés avec la Ville, en juin dernier, comme « ambassadeurs délégués à la santé ».

Une première pour la ville de Sète qui a reçu l'agrément service civique, délivré par l'Etat, en 2022.

Au terme d'une mission d'une durée de six mois, ces ambassadeurs sanitaires ont reçu un diplôme attestant de leur engagement et de leurs actions auprès de la population. « Cet engagement permet de faire une pause dans les études et de se rendre compte des possibilités qui existent dans le monde du travail », a souligné le maire François Commeinhes, qui a félicité et remercié chacun d’entre eux pour leur investissement citoyen.

Ces jeunes étudiants ont pu profiter de ce semestre pour avoir accès à des formations, "en immersion" dans divers services de la Ville. Ils ont été associés à de nombreuses actions destinées à servir l'intérêt de la population par une présence concrète sur le terrain. Et ce, principalement autour d’opérations de sensibilisation et de prévention du tabac et de l’alcool auprès des lycéens, ou lors des stands "Dose ta soirée", l’été dernier, sur des festivals, à la plage ou sur les marchés. Les ambassadeurs se sont également fortement engagés pour l’accompagnement des personnes les plus fragiles et isolées lors de la dernière canicule estivale ; pour le Contrat Local de Santé en cours d’élaboration par la Ville et le CCAS, ou encore, tout récemment, pour la collecte des dons en faveur des populations de Turquie et Syrie touchées par un violent séisme.

D'autres ambassadeurs à la Ville sont déjà en action, délégués à la santé mais aussi à l'environnement.