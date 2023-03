Haute-Garonne - Sébastien Vincini a inauguré le stand de la Haute-Garonne au Salon de l'Agriculture

Sébastien Vincini au Salon International de l’Agriculture 2023 :

"Vous êtes une force pour nos territoires et nous serons présents à vos côtés".

À 17h ce lundi 27 février, Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, a inauguré le stand de la Haute-Garonne au Salon International de l'Agriculture.

Il s’est adressé aux représentants des filière d’excellence présents pour l’occasion.



"Le SIA est un évènement dont la renommée nationale et internationale assure une visibilité importante pour l’agriculture haut-garonnaise. C’est une vitrine pour notre monde agricole, qui met en valeur nos territoires et favorise le rapprochement des producteurs et des consommateurs."



"Les crises climatiques que nous traversons (sécheresses, canicules, inondations …) nous imposent de prendre des mesures d’adaptation, notamment pour préserver notre ressource en eau. Les bouleversements que nous connaissons vont s’inscrire dans la durée, nous allons devoir "vivre avec". Nous devons travailler ensemble de nouveaux modèles qui allient efficacité économique et efficacité environnementale."



"L’agroécologie est un nouveau modèle de production, que certains agriculteurs ont déjà adopté en Haute-Garonne, plus respectueux de l’environnement, de la biodiversité, des sols, de l’eau et de l’air. Elle doit être appréhendée comme une "agriculture de proximité", intégrant la question de la relocalisation des productions agricoles qui n’a jamais été aussi cruciale. L’enjeu est majeur car il s’agit de sécuriser notre modèle de société et cela relève de notre responsabilité collective. Il en va aussi de la survie de la biodiversité et de notre responsabilité de laisser un héritage "respectable" aux futures générations."



"Vous êtes les premiers acteurs de la souveraineté alimentaire. Le Conseil départemental et ses 27 conseillers agro-environnement vous accompagnent vers un développement raisonné qui constitue notre meilleure arme face aux conséquences du réchauffement climatique et de l’augmentation de la population. Notre volonté est de porter une politique agricole forte et volontariste, capable de développer l’économie des territoires, préserver la biodiversité et redonner sa place à l’Homme."



"En Haute-Garonne, nous défendons les circuits courts depuis des années, notamment dans les cuisines autonomes de nos collèges haut-garonnais, avec la plateforme Agrilocal 31. Pour préserver l’écosystème, lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires et la consommation de produits nocifs pour la santé, nous devons changer nos modes de production de produits et nos circuits d’approvisionnement. C’est ce que nous réalisons avec la mise en place de circuits courts, de productions de qualité et de labels."



"Je me réjouis que tout ce savoir-faire soit encore, pour la 6ème année, mis en lumière sur le stand de la Haute-Garonne. Vous êtes une force pour nos territoires et nous restons présents à vos côtés. Notre engagement en faveur des agricultrices et agriculteurs de la Haute-Garonne est total."



"Je veux ici saluer votre courage, votre capacité d’adaptation et votre savoir-faire."

SIA 2023 : Inauguration du stand de la Haute-Garonne par Sébastien Vincini

Étaient présents à l’inauguration du stand de la Haute-Garonne :



Côté Département :

Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Bernard Bagnéris,

vice-président en charge de l’Agriculture durable, des circuits courts et de l’Agroalimentation,

Loic Gojard, conseiller départemental, président de la Commission Agriculture, Emilienne Poumirol, sénatrice et conseillère départementale



Côté filières :

Benjamin Piccoli - AOP Vins de Fronton, Jean-Francois Layrisse - IGP Agneau des Pyrénées, Alexandre Fonceca et Jean-Baptiste Aries - AOP Porc Noir de Bigorre - Mathieu Estadieu - Syndicat Gasconne des Pyrénées 31, Sébastien Taupiac – AOP Ail Violet de Cadours, Olivier Fernandez - Syndicat des apiculteurs d’Occitanie

Photo Copyright : CD31 - Aurélien Ferreira