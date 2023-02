Occitanie - Le Philosophe Josef Schovanec reçoit Marie Piqué dans son emission.

« Dans le monde du handicap, on arrive plus à recruter. C’est devenu une galère sans nom que de trouver des professionnels dans les domaines de l’inclusion, et même de trouver des bénévoles pour les associations. Quel est votre regard sur ce sujet ? »

Une parmi les nombreuses questions posées à la Vice-Présidente Marie Piqué par le philosophe Josef Schovanec à l’occasion d’un entretien vidéo réalisé par l’association toulousaine La Loge CDM. Depuis plusieurs années, l’association a développé un partenariat avec le philosophe, écrivain et voyageur français d'origine tchèque. Autiste, il est un militant pour la dignité des personnes autistes, et à ce titre il reçoit chaque mois un invité dans les studios de l’association pour réaliser une série d’entretiens intitulée « Human Diversity ».

« Au conseil régional nous avons mis en place une instance de concertation handicap justement pour pouvoir travailler avec l’ensemble des acteurs sur ces questions liées au handicap. Il est urgent aujourd’hui dans ce pays de soutenir l’éducation populaire. C’est pour cela que nous travaillons actuellement à la région sur une véritable fondation des bénévoles qui permettent de redonner un souffle à la fois à l’engagement associatif, mais aussi à cet important travail d’éducation populaire que portent ces structures ». Une réponse de la Vice-Présidente et conseillère régionale du Lot qui s’est prêtée à l’exercice avec intérêt.

L’entretien complet est à retrouver sur la chaîne YouTube de l’association via le lien ci-dessous : https://www.youtube.com/watch?v=5DBWT6kDz_Y&t=15s