Béziers - Deux condamnations en une semaine pour des violences sur des policiers

Deux condamnations en une semaine pour un jeune homme de 18 ans ayant commis des violences sur des policiers de Béziers

Dans la soirée du 1er décembre 2022, un jeune homme de 18 ans était placé en garde à vue au commissariat de police de Béziers pour avoir effectué un tir de mortier d'artifice en direction de CRS qui assuraient la sécurisation du centre-ville à l'issue du match de football Maroc/Canada.

Il reconnaissait avoir agi stupidement pour faire peur aux CRS, ces faits constituant juridiquement des violences sans ITT à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Même si aucun policier n'avait été atteint par les feux d'artifice et malgré l'absence d'antécédents judiciaires du mis en cause, le parquet de Béziers ordonnait qu'il soit présenté au juge des libertés et de la détention (JLD) dès le 2 décembre 2022 en demandant son placement en détention provisoire en vue d'une comparution immédiate. Le JLD décidait finalement de le placer sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès en l'obligeant notamment à rester à son domicile de 21 heures à 7 heures du matin.

Toutefois, il ne respectait pas les obligations de son contrôle judiciaire, puisque dans la nuit du 21 au 22 janvier 2023, il était de nouveau interpellé devant la sortie de la discothèque « le 2 » située au centre-ville de Béziers, à la suite de son implication dans des violences commises avec quatre autres personnes, dans un contexte d’alcoolisation massive, à l'encontre de deux victimes dont un policier qui n'était pas en service mais dont il connaissait la fonction.

Les cinq mis en cause étaient déférés devant le parquet de Béziers le 23 janvier 2023, et quatre d’entre eux étaient placés en détention provisoire par le juge des liberté et de la détention, dans l’attente de leur procès en comparution immédiate, dont le même jeune homme de 18 ans, lequel voyait également son contrôle judiciaire révoqué.

Le lundi 21 février 2023 il était donc jugé par le tribunal correctionnel de Béziers pour le tir de mortier d'artifice et condamné à quatre mois d'emprisonnement avec maintien en détention.

Puis, le mercredi 23 février 2023, il était de nouveau condamné à 18 mois supplémentaires d'emprisonnement avec maintien en détention pour les violences commises dans la nuit du 21 au 22 janvier. Les quatre autres prévenus étaient également condamnés à des peines d'emprisonnement, dont deux avec maintien en détention. Tous faisaient l'objet d'une interdiction de séjour à Béziers pendant 2 ans.

