Europe - Un an après l'agression russe ...

Un an après l’agression russe - les collectivités territoriales françaises plus que jamais engagées et solidaires envers leurs homologues ukrainiennes

Il y a un an, le 24 février 2022, la Russie déclarait la guerre à l’Ukraine. Cette brutale invasion de l’Ukraine marque une profonde rupture avec l'histoire récente de l'Europe et a ouvert une nouvelle ère de crises et de déstabilisation du continent européen.

Un an après l’agression russe, l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe (AFCCRE) et ses collectivités territoriales membres souhaitent réaffirmer leur condamnation contre le coup de force de la Russie et souhaitent témoigner, plus que jamais, leur soutien et leur solidarité sans faille envers les citoyens et leurs collègues élus ukrainiens, et partage sans réserve la perspective de l’adhésion à terme, de l’Ukraine à l’Union Européenne. Membre depuis les années 1990 de notre association européenne le CCRE, l’Association des villes ukrainiennes (UAC), est un partenaire de l’AFCCRE, par le biais d’une convention tripartite, signée le 6 juillet 2017, entre l’AFCCRE, l’Association des villes ukrainiennes et l’Association des villes polonaises (ZMP).

Pour Philippe LAURENT, maire de Sceaux, Président de l’AFCCRE et Co-Président du CCRE « cette guerre qui affecte chaque jour, depuis le 24 février 2022, des citoyens, mais aussi nos collègues élus et représentants d’Ukraine, confirme le besoin d’une Europe unie et de sa déclinaison au niveau local et régional. Cela confirme également le rôle primordial que jouent les maires des collectivités territoriales, et l’importance des relations entre les associations nationales de collectivités territoriales, à l’image de celle qu’entretient l’AFCCRE avec ses homologues européennes. Les budgets consacrés aux partenariats et aux coopérations constituent des investissements majeurs en faveur de la paix de demain ».



Depuis le début de l’agression russe, l’AFCCRE et ses collectivités territoriales membres sont particulièrement mobilisées pour exprimer leur solidarité envers leurs collègues ukrainiens et répondre au mieux aux demandes des collectivités territoriales des pays qui se retrouvent en première ligne pour l’accueil de réfugiés notamment en Roumanie, Pologne et en Moldavie.



A l’heure où, les besoins ukrainiens sont toujours très importants, le président de l’AFCCRE, Philippe LAURENT invite les collectivités territoriales françaises à poursuivre leur soutien massif sous toutes ses formes : contribution à des ONG, au FACECO activé par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) au début du conflit, contribution envers les collectivités territoriales d’Ukraine ou de tous les pays limitrophes, concernés de près ou de loin par l’invasion russe, notamment par le biais des jumelages existants et souvent anciens.

L’AFCCRE poursuit par ailleurs ses initiatives avec ses partenaires en Ukraine, en Pologne, en Moldavie… C’est à ce titre que se tiendra, en Pologne, en mai prochain, une conférence de coopération tripartite entre élus français, polonais et ukrainiens consacrée à la coopération concrète entre nos collectivités territoriales.

L’Ukraine figure également au programme de la rencontre organisée les 30 et 31 mars, à Chisinau (Moldavie), entre élus français, moldaves et des pays du voisinage oriental et d’Europe du Sud-Est, dont l'Ukraine, sur les enjeux de coopération, notamment en matière de renforcement de capacités et d'organisation des collectivités, dans la perspective du processus d'adhésion à l'UE - dans un contexte particulier s’agissant du soutien que nous souhaitons apporter à la Moldavie.

Notre association est également mobilisée par le biais de son association européenne, le CCRE, notamment au travers de son implication dans le projet « Bridges of Trust » qui vise notamment à permettre la mise en relation de villes ukrainiennes et françaises afin d’organiser des visites d’études d’élus ukrainiens, en vue de préparer la reconstruction, lorsque ce temps sera venu

https://afccre.org/fr

Illustration