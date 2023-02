Sète - Séisme en Turquie et Syrie : 3,5 tonnes de fournitures acheminées sur place

Séisme en Turquie et Syrie : le centre de dons sétois a fermé, 3,5 tonnes de fournitures acheminées sur place

Afin de venir en aide aux sinistrés du terrible tremblement de terre survenu lundi 6 février, faisant des milliers de victimes et détruisant des villes entières dans le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, la Ville de Sète s’est associée à la mise en place d’une chaîne logistique humanitaire, entre le Port de Sète et celui de Yalova, en Turquie.

La Ville et son CCAS ont ouvert un centre de collecte de dons dès le samedi 11 février, situé à l’entrée du lycée Charles De Gaulle, boulevard de Verdun, dans les locaux de l’ancienne poste du Triolet. En raison de la saturation du port de Yalova, seul port en ligne directe, ce centre a fermé samedi 18 février. En une semaine, grâce à la générosité des Sétois et au-delà, des habitants du bassin de Thau, ce sont 3,5 tonnes de fournitures diverses (vêtements, couvertures, tentes…) qui ont été acheminées jusqu’en Turquie.

La Ville tient à renouveler ses remerciements à l’ensemble des généreux donateurs de Sète et du bassin de Thau, qui ont été nombreux à se déplacer, les élus de la municipalité, présents chaque jour au centre de dons, ainsi que les partenaires institutionnels, au premier rang desquels les dockers du port, pour leur travail de manutention sur le port, l’entreprise Cartembal, pour son don de cartons, et les services publics avec la présence précieuse des jeunes en service civique, ainsi que des agents et bénévoles de la Ville et du CCAS.