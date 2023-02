Sète - La Ville poursuit sa transition vers les mobilités douces

La Ville poursuit sa transition vers les mobilités douces à travers la création d’un nouveau box à vélos sécurisé

Développement de voies vertes et de pistes cyclables, nouveau service innovant de location de vélos à assistance électrique, longue durée, à l’échelle de l’agglomération, multiplication des arceaux en ville, plus que jamais, la municipalité prône les mobilités douces !

Pour mieux accompagner la vie des cyclistes, la Ville s’équipe également, peu à peu, de stationnements sécurisés pour vélos.

Depuis 2020, un abri à vélos de 30 places est ainsi installé sur le parvis de la gare de Sète, équipé d’un totem de réparation et d’un kit de gonflage en libre-service.

Et depuis avril 2022, c’est le parking des Halles qui propose deux box à vélos sécurisés d’une capacité d’accueil de 29 vélos. Equipés pour accueillir les vélos électriques, les deux abris disposent de prises de recharge électrique, de casiers pour déposer casque et équipement, d’un gonfleur et d’un kit de réparation.

C’est sur ce modèle de « vélobox » qu’un nouveau parking à vélos vient de voir le jour au 24, rue Pierre-Sémard. Gérard Naudin, conseiller municipal chargé du développement et de l'aménagement des mobilités douces, souligne l’importance de ce projet : « Le cœur de ville, que l’on appelle le vieux Sète, est constitué d’immeubles centenaires, aux cages d’escaliers étroites. Difficile d’y monter un vélo chaque jour, et de le descendre ! Un vélobox en centre-ville, c’est une aubaine pour les cyclistes. C’est une structure pensée et voulue pour eux ! »

Le nouveau local, spacieux, d’environ 25m2, était inoccupé jusqu’alors.

Il propose 44 places destinées aux vélos de tous types. Il est lui aussi muni de plusieurs dispositifs tels qu’une station de gonflage, prises de recharge électrique, douze casiers sécurisés (équipés de prises de chargement pour téléphones ou podomètres), kit de réparation.

Sur le volet sécurité, le local sera accessible grâce à un système semblable à une carte magnétique. De plus, le vélobox sera sous la surveillance de la police municipale, par l’intermédiaire d’une caméra directement reliée au poste de police.

Tarifs et abonnements

Vélo box de la rue Pierre Semard : 10 euros/mois ; 110 euros l’année. La demande d’abonnement est à effectuer auprès de FeliCittà, avec présentation de justificatif de domicile et de pièce d’identité. Une fois le dossier étudié, les intéressés seront contactés afin de se voir remettre le badge d’entrée. Pour s’adresser à FeliCittà : accueil du parking des Halles ou du parking du Canal, du lundi au vendredi 10 h - 16 h et le samedi 10 h - 14 h.