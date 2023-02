Tarn et garonne - Beaumont de Lomagne : Les communistes mobilisés pour la santé

Les militants communistes de la section de Castelsarrasin, Moissac et Pays de Serres sont venus soutenir leurs camarades de Beaumont de Lomagne pour la diffusion de leur journal « L’Echo des Cocos » lors du marché samedi matin.

« Les communistes refusent de baisser les bras face aux mauvais coups de ce gouvernement, et en cette période non électorale il est important pour d’être présents partout où cela est nécessaire », explique Maximilien Reynes Dupleix, le secrétaire de section.

Chaque trimestre, cette section locale du parti communiste français publie un journal pour traiter de divers sujets. « Prenez soin de vous… car personne ne le fera pour vous », titre ce numéro de début d’année consacré à la santé. « Chacun constate cette difficulté grandissante dans l’accès aux soins. Pour nous il est nécessaire de dénoncer le projet de complète déstructuration de notre système de soin par ce gouvernement », analyse Alexandra Tricottet, candidate PCF lors des dernières élections départementales. « Le maillage territorial du service public de santé permis par la caisse unique de sécurité sociale fondée en 1946 est systématiquement détricotée au profit du privé qui s’accapare des pans entiers de services de soins. Leur boussole, c’est le profit, et non plus l’égalité d’accès dans tous les territoires », peste la militante communiste du Pays de la Lomagne, également fille de médecin.

« Quand vous travaillez au quotidien, notamment dans des services d’urgence et qu’on vient vous faire la morale en vous disant de mieux vous organiser alors que vous donnez tout depuis des années, que vous ne comptez pas les heures, que vous accueillez les patients dans des conditions déplorables, bien sûr qu’il est difficile d’entendre les discours du Présidents Macron », tempête Julien Sueres, militant castelsarrasinois venu aider ses camarades en Lomagne. « Il est important de tordre le cou aux idées-reçues, le problème ce n’est pas le soi-disant déficit de la sécu, mais la gestion catastrophique par les tenants d’un modèle libéral destructeur du service public hospitalier au profit de la médecine privée », conclut-il en référence aux annonces du gouvernement sur la santé au début de l’année.