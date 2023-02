Béziers - La programmation du prochain RTS LIVE à Zinga-Zanga le 10 mars !

RTS LA RADIO QUI RYTHME LE SUD dévoile la programmation de son prochain RTS LIVE

Vendredi 10 mars 20h30, Salle Zinga Zanga-Béziers

RTS avec le soutien de la Banque populaire du sud et la ville de Béziers offre à ses auditeurs et à un large public un nouveau concert privé gratuit vendredi 10 mars à 20h30 à la salle Zinga-Zanga de Béziers.

Pour cette nouvelle édition du RTS LIVE,

RTS a réuni pour vous, 12 artistes de la scène française aux styles très variés : urbain, pop, latino, variété…

BLACK M, ZAHO, YANNS, YO, LA PETITE CULOTTE, CARLA LAZZARI, CAMILLE SCHNEYDER, CHILOO, NTH, ANISHA JO, LOUIS ALBI DE LA STAR ACADEMY et la Jeune révélation biterroise MAELINE.

Fidèle à son ADN, RTS fait la part belle à la scène française, associant les étoiles montantes aux artistes incontournables.

Ce concert uniquement sur invitations à gagner sur la radio RTS et auprès de nos partenaires, sera animé par Nico accompagné des danseuses de l’école Heavy’ Danse de Pézenas

Rendez-vous sur notre antenne ou nos réseaux sociaux RTS LA RADIO DU SUD pour obtenir vos invitations et venir partager entre amis ou en famille ce moment de proximité inoubliable.

12 artistes de talents, 2000 spectateurs,

3h de show : Musique, danse, interview, découvertes,

Pour une soirée live unique !

Pour les auditeurs qui ne pourront pas être présents, RTS prévoit la retransmission audio de l’évènement sur tout son réseau le jour J ainsi que de nombreux Lives sur ses réseaux sociaux.

BLACK M :

Après avoir enchaîné les succès au sein de la Sexion d'Assaut, Black M de son vrai nom Alpha Diallo, s'affirme comme l'un des plus grands artistes de la scène francophone. Ses titres phares "Sur ma route", "Mme Pavoshko" ou encore "la légende Black" sont tous rapidement certifiés disque d'or ou de platine. Aujourd'hui, Black M dévoile un tout nouveau single, "Grandir", Co enregistré avec Amir, résultat d'une belle et longue amitié entre les deux chanteurs. Pour la première fois, Black M sera présent sur un plateau RTS Live.

ZAHO :

Zaho ! Un nom qui raisonne dans le cœur du public depuis 15 ans avec notamment la sortie de son premier album "Dima" en 2008. Ses titres "C’est Chelou" et "La roue tourne" lancent une carrière parmi les plus prestigieuses de la scène Rnb francophone. S'en suivent des duos avec Soprano, Tunisiano et des tubes désormais cultes comme "Laissez les kouma" en 2016. De retour cette année avec son nouvel album "Résilience" dans lequel l'artiste partage des titres avec Indila, Dadju ou bien encore Tayc, la "reine" du Rnb français a choisi RTS pour son tout premier concert radio de l'année.

YANNS :

En un seul titre, "Clic Clic Pan Pan", Yanns met un pied directement dans la cour des stars du paysage musical francophone. Le clip aux 103 millions de vues a fait un carton plein l'été dernier... devenant même l'un des plus grands tubes francophones de l'année 2022. L'artiste Lorrain, sera avec nous sur la scène du RTS live pour nous interpréter ce tube mais aussi d'autres de ses singles issus de son nouvel album 'Partir loin".

YO (ex chanteur du groupe Arcadian, aujourd’hui en solo) :

Révélé dans l'émission The Voice avec son groupe Arcadian, Yoann Pina connait un succès phénoménal aux cotés de ses deux acolytes en enchaînant les tubes "Ton combat", "Folie Arcadienne", "Les sables émouvants" et les tournées à travers la France pendant plusieurs années. En 2021, après deux albums multi récompensés, le groupe se sépare. Plus que déterminé à retrouver la scène, Yo se lance en solo. Son single “À l'eau” est sorti il y a seulement quelques mois et fait déjà l'unanimité auprès du public. Aujourd'hui, Yo n'attend qu'une chose, retrouver la scène... on connait la date, le 10 mars prochain à la salle Zinga Zanga de Béziers pour le RTS Live 2023 !

LA PETITE CULOTTE :

De son vrai nom Vincent Colonna, celui qui se fait appeler "La Petite Culotte" est devenu en quelques mois, le chanteur Corse "référence" de la musique. En 2022, son titre « La Goffa Lolita », festif et dansant, remet au goût du jour une vieille chanson corse et devient l'hymne des fêtes populaires, des stades et des férias. Après avoir conquis le cœur de 40 000 biterrois cet été au RTS Summer Live de la Féria de Béziers, l'artiste est de retour cette fois ci à la Salle Zinga Zanga pour le plus grand plaisir des auditeurs qui réclamaient son retour dans la région...

CARLA LAZZARI :

Révélée en 2020 avec son premier single “Bim Bam Toi” qui tournait en boucle dans les playlists de vos enfants et qui lui a permis de décrocher le TikTok d’or 2020, Carla devient la chouchou des français en atteignant cette année la finale de “Danse avec les stars” ! La jeune niçoise sera sur la scène du RTS Live 2023 pour une prestation totalement inédite mélant danse et chant.

CAMILLE SCHNEYDER :

Camille Schneyder est "la petite protégée" de Vitaa et Slimane. Révélée dans l’équipe de Vitaa dans The Voice Belgique en 2018, elle rejoint ensuite l'artiste dans son label (Indifférence Prod) aux côtés de grands noms de la chanson francophone comme Amel Bent, Dadju ou encore Gims. Elle se révèle au public français en participant notamment à l'intégralité de la tournée “Versus Tour” aux cotés de Vitaa et Slimane. Camille sort son premier single "Entre deux" évoquant l'impact d'un divorce sur un enfant, puis enchaîne avec "Dans mon dos", son second single, aujourd'hui l’artiste est playlisté sur la plupart des radios francophones.

CHILOO :

Avec ses textes profonds, sa voix hypnotique et son flow aiguisé, Chiloo a déjà conquis des centaines de milliers d’internautes. Ce jeune artiste d’à peine 22 ans s’est fait connaître grâce aux réseaux sociaux. Depuis ses débuts, RTS soutient l'artiste en playlistant ses titres "Bah ouais", "J'écris" ou bien encore "Mieux à deux" via son émission le Top Indé qu'il remporte à deux reprises. Aujourd'hui largement diffusé en radio partout en France, en Suisse et en Belgique avec sa reprise de "Je m'en vais" de Vianney, l'artiste se fait petit à petit un nom au sein du paysage musical francophone.

NTH (ex chanteur du groupe Kids United, nouvelle génération, aujourd’hui en solo) :

Après avoir triomphé avec les Kids United Nouvelle Génération, Nathan décide de se lancer en solo et devient NTH. Le jeune suisse rencontre aujourd'hui un beau succès en solo avec son single « Panama ». Un titre qui allie des influences Pop et R&B à une ambiance sud-américaine. Fort de son expérience et ses certifications or et platine ainsi qu'une tournée des zéniths avec les Kids United, NTH a tout pour devenir un grand artiste.

ANISHA JO et LOUIS ALBI :

Encore inconnue il y a quelques mois, Anisha Jo se révèle au grand public en remportant la Star Academy 2022, le 26 novembre dernier. Ses prestations, aux côtés de Soprano, Claudio Capéo ou bien encore Robbie Williams auront marqué la nouvelle saison tant attendue du télé crochet de TF1. Aujourd'hui Anisha est en pleine préparation de son premier album. Son premier single "De là-haut écrit et composé par Camélia Jordana et Renaud Rebillaud est disponible.

Originaire d'un petit village du Lot-et-Garonne, Louis Albi 20 ans est l'un des finalistes emblématiques de la Star Academy 2022. Ses prestations remarquées notamment aux côtés du groupe Hyphen Hyphen, et son évolution tout au long du programme lui permettent d'être le premier finaliste qualifié de l'émission. Il nous interprétera son tout premier titre "même pas mal" ainsi qu'une de ses reprises désormais culte de l'émission.