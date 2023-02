Cahors - Les Vins de Cahors présentent leur invitation vers un monde à part

Vins de Cahors

Le nouveau logo des Vins de Cahors prolonge la plateforme de marque de l’appellation, véritable manifeste de la singularité de Cahors. Formé de motifs symboliques, cette identité visuelle vise à traduire la bouillonnante énergie qui anime un vignoble cadurcien en pleine effervescence et à renforcer la considération des prescripteurs, des professionnels et des consommateurs.

Un logo comme célébration de la singularité

Les grains de raisins semblent identiques et pourtant, à y regarder plus près, d’encore plus près, on comprend qu’ils ont là toute la liberté d’affirmer leur singularité… Conçu par l’agence Clair de Lune, ce nouveau logo, comme une grappe organique, se compose de cinq raisins - cinq piliers - qui incarnent et symbolisent chacun l’originalité de l’appellation Cahors :

Le Lot : la rivière et ses méandres, cette source des cultures, façonne les paysages d’une nature sauvage et préservée qui impose l’humilité

Les terroirs : les profondeurs versatiles des causses et des terrasses, un héritage comme terreau des réinventions

La vigne : le fruit du travail acharné des vignerons et des vigneronnes qui œuvrent au quotidien avec résilience et passion

Le malbec : le cépage endémique cadurcien qui parvient à s’exprimer dans toutes ses nuances pour concilier puissance et élégance et créer la surprise à chaque verre

Les artisans : les valeurs de convivialité, de partage et transmission de savoirfaire pour mettre en lumière la nouvelle génération et tous ses talents.

Les symboles secondaires enrichissent l’histoire des Vins de Cahors et de son terroir d’exception.

« Le collectif au centre du projet de cette nouvelle identité graphique » Pour Pascal Verhaeghe, Président des Vins de Cahors, « c’est la première fois que la refonte entière de l’identité visuelle d’une appellation découle du travail de réflexion collective mené par une cinquantaine de vignerons de l’appellation, pendant plus de deux ans. Une méthode inédite qui en dit long sur l’esprit d’équipe et les liens forts qui unissent aujourd’hui les vignerons et vigneronnes de Cahors. »

« Cette identité visuelle accompagne l’évolution de l’AOP Cahors » Pour Armand de Gérard, Directeur Marketing & Communication des Vins de Cahors, « cette nouvelle identité graphique est l’aboutissement d’un travail au long cours initié en 2021 par les Vins de Cahors avec le concours d’une cinquantaine de vignerons de l’appellation, accompagnés par les agences Sowine et Clair de Lune. Le projet a débuté par une étude de notoriété, d’image et de perception de l’appellation et des ateliers autour de la notion d’identité, menant à l’élaboration d’une plateforme de marque. C’est de là qu’a germé l’ambition de casser les codes par la création d’une nouvelle image de marque, représentée par un univers visuel aérien, créatif et contemporain qui amène de la fierté et renforce le sentiment d’appartenance. Cette identité visuelle accompagne l’évolution de l’AOP Cahors tout en s’appuyant sur les marqueurs identitaires du terroir du vignoble et sur la sincérité des vignerons, leur sens du partage et de la convivialité. »