Sète - Séisme : Fermeture du centre de dons samedi 18 février

Fermeture du centre de dons à destination des populations turques et syriennes touchées par le séisme du 6 février

Le centre de dons ouvert en urgence en fin de semaine dernière, pour venir en aide aux populations turques et syriennes touchées par un puissant séisme le 6 février dernier, fermera ses portes ce samedi 18 février à 18 h.

Cet espace, situé à l’entrée du lycée Charles De Gaulle, boulevard de Verdun, dans les locaux de l’ancienne poste du Triolet, avait déjà servi de centre de tri et d’entraide, lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier 2022. Au vu du nombre de victimes en Syrie et en Turquie, la Ville, fidèle à sa tradition humaniste, a rapidement fait le choix de la solidarité en faisant cet appel aux dons.

Un appel écouté, relayé sur tous les canaux de communication et pris à cœur par les Sétois, qui auront encore montré une grande solidarité durant une semaine. La fermeture des portes du centre est due à la saturation du port turc de Yalova, seul port en ligne directe.

La Ville tient à remercier l’ensemble des généreux donateurs de Sète et du bassin de Thau, qui ont été nombreux à se déplacer, les élus de la municipalité, présents chaque jour au centre de dons, ainsi que les partenaires institutionnels, au premier rang desquels les dockers du port, pour leur travail de manutention sur le port, l’entreprise Cartembal, pour son don de cartons et les services publics avec la présence précieuse des jeunes en service civique, ainsi que des agents et bénévoles de la Ville et du CCAS.

Une grande générosité qui se traduit par des chiffres extraordinaires. Ce mercredi 15 février, à 14 h, près de 2 tonnes de vêtements, couvertures et autres produits avaient déjà été récoltés, dont la moitié déjà acheminée vers le port de Yalova.