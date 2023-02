Castelsarrasin - Julien Sueres (FCPE 82) : L'école publique est en danger !

Parents d’élèves et enseignants se mobilisent depuis des semaines partout dans le département contre les fermetures de classes et les suppressions de postes. Pour Julien Sueres, Vice-Président de la fédération des comités de parents d’élèves de Tarn et Garonne, « l’école publique est en danger et les raisons sont nombreuses de se mobiliser ». Les organisations syndicales et la FCPE ont d’ailleurs fait une déclaration commune pour dénoncer les annonces du recteur dans le 1er degré.

« Aujourd’hui l’éducation nationale nous opposent toujours la même stratégie. Celle qui vise à justifier la perte de moyens d’enseignement sous couvert d’une diminution des effectifs. Le « en même temps » du gouvernement est insupportable. Il communique en faisant des préconisations de plafonnements pour les classes de GS, CP et CE1, de dédoublement des grandes sections en zones prioritaires, de la mise en place de l’école inclusive pour les élèves en situation de handicap. Mais pour faire tout cela, il ne prend pas ses responsabilités en mettant les moyens nécessaires, et il préfère imposer des fermetures de classes, voire d’écoles, ce qui est une véritable punition pour nos territoires ruraux. Fermer une quinzaine de classes dans le département, que ce soit à Garganvillar, à Saint Porquier, ou ailleurs, est totalement inadmissible et à rebours de ce qu’il faut faire si l’on souhaite vraiment donner les mêmes chances à tous les élèves. Notre priorité collective devrait être d’assurer de bonnes conditions d’apprentissage aux enfants de notre académie au sein d’une école publique-laïque de qualité ».

Dans le second degré aussi, les annonces du recteur ont créé un fort mécontentement. Les organisations syndicales et la FCPE ont également fait une déclaration commune pour dénoncer le manque de moyens accordés dans les établissements, collèges et lycées, en perspective de la rentrée 2023. « Enseignants et parents d’élèves se mobilisent actuellement dans les établissements pour faire part du mécontentement. La période difficile que les jeunes traversent nécessite un accompagnement renforcé et constant, afin qu’ils ne décrochent pas et qu’ils se préparent efficacement et sans stress à leurs échéances respectives de fin d’année », détaille Julien Sueres, représentant des parents d’élèves au lycée Jean de Prades. La déclaration unitaire a été lue lors du dernier conseil d’administration qui s’est tenu lundi soir.

« Le contexte imposé par les dotations globales horaires octroyées aux établissements vont entrainer des situations avec des classes qui seront surchargées et pouvant atteindre 30 élèves en collège et 36 en lycée. Cette diminution des moyens d’autonomie des établissements les contraint à faire des choix entre du dédoublement, de l’accompagnement personnalisé, de l’accompagnement à l’orientation ou des options vouées à disparaître », s’indigne le représentant de la FCPE à Castelsarrasin pour qui les sujets préoccupants sont trop nombreux. « Aujourd’hui, il faut une mobilisation citoyenne massive pour faire plier le gouvernement et le forcer à mettre en œuvre des politiques totalement inverses, qui cessent les visions comptables et remettent l’intérêt des élèves au centre des préoccupations ».