France - Conférence mondiale de l'UNESCO sur la désinformation et les discours de haine 

Pour un Internet de confiance : Conférence mondiale de l'UNESCO sur la désinformation et les discours de haine

Paris, le 15 février - Plus de 3 000 représentants de gouvernements, d’organismes de régulation, d’entreprises du numérique, d’universités et de la société civile se réuniront à l'UNESCO du 22 au 23 février pour la première conférence mondiale dédiée aux menaces sur l'intégrité de l'information et la liberté d’expression liées aux réseaux sociaux.

« Nous sommes confrontés à l'un des défis les plus complexes et les plus décisifs de notre époque. Nous le relèverons ensemble, en établissant des principes communs fondés sur les droits humains, et en particulier sur la liberté d'expression », déclare Audrey Azoulay, la Directrice générale de l'UNESCO.

La conférence mondiale Pour un Internet de confiance aura lieu les 22 et 23 février 2023 au siège de l'UNESCO à Paris. En complément, des évènements affiliés, organisés par les partenaires de l’UNESCO, auront lieu le 21 février.

Bien qu'elles aient révolutionné les moyens de communication et le partage des connaissances, les plateformes de réseaux sociaux sont aussi en partie responsables de la diffusion de la désinformation, des discours de haine et des théories du complot. Les algorithmes qui font partie intégrante des modèles économiques de la plupart de ces plateformes privilégient souvent l'engagement au détriment de la sécurité des personnes et des droits humains.

De nombreux pays dans le monde ont adopté, ou envisagent actuellement d’adopter, une législation nationale pour lutter contre la diffusion de contenus néfastes. Certaines de ces législations font toutefois craindre des atteintes aux droits humains des populations, notamment à la liberté d'expression et d'opinion. Il existe par ailleurs de grandes disparités en termes de modération des contenus entre les différentes régions et langues. Il est urgent d'adopter une approche cohérente au niveau mondial, fondée sur les normes internationales en matière de droits humains.

La conférence de l'UNESCO répond à un appel à l'action lancé par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, pour lutter contre la diffusion de la désinformation et la négation de faits scientifiquement établis qui constituent « un risque existentiel pour l’humanité ».

En tant qu’agence des Nations Unies en charge des questions de communication et d’information, l’UNESCO conduit depuis le mois de septembre une série de consultations mondiales visant à définir des lignes directrices communes pour faire face à ce problème. Cette conférence sera le point d’orgue de ces consultations.

L'UNESCO finalisera et publiera des lignes directrices mondiales d’ici la la mi-2023. Elles seront ensuite utilisées par les gouvernements, les organismes réglementaires et judiciaires, la société civile, les médias et les entreprises du numérique elles-mêmes pour contribuer à améliorer la fiabilité des informations en ligne tout en favorisant la liberté d'expression et les droits humains.

Les participants à la conférence viendront de toutes les régions du monde pour prendre part à ce dialogue important. Parmi les principaux intervenants figurent la journaliste Maria Ressa, lauréate du prix Nobel de la paix, la journaliste d'investigation Julia Angwin, lauréate du prix Pulitzer, Irene Khan, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, Daniel Motaung et Christopher Wylie, tous deux lanceurs d'alerte sur Facebook, ou encore Roberto Barroso, Juge à la Cour suprême du Brésil.

En savoir plus sur la conférence

L'UNESCO a commandé une série de documents de travail sur la manière dont les plateformes de réseaux sociaux portent atteinte aux structures démocratiques et les droits humains fondamentaux.

La liste des intervenants à la Conférence est disponible ici.

Le programme des événements affiliés est disponible ici

