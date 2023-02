Lozère - Ismène au théâtre de La Remise

Ismène fait le pari d’agencer la fabrique théâtrale autour de la puissance d’évocation de l’interprète. Mama Prassinos, seule en scène, actrice fidèle à l’écriture de Carole Fréchette, porte sa parole brute au plus près des spectateurs. Saisissant.

Il s’agit là de faire entendre la parole d’Ismène, si longtemps tue, au cœur d’une agora, en huis clos ou dans l’espace public. Ismène, rescapée d’une famille et d’un monde, se doit d’en transmettre l’histoire. Restée seule avec ses doutes et ses questions, elle survit dans les limbes du théâtre. Discrète, passive, faible, vulnérable, tout simplement humaine, au fond, elle n’est pas entrée dans la légende au même titre que sa sœur, Antigone. Quels sont les rôles que nous jouons, ou que l’on nous fait jouer, et qui nous collent à la peau ? Comment construisons-nous notre identité ? Existe-t-il une forme d’héroïsme alternative à celle qui est récompensée par la gloire ? Profond et accessible à la fois, teinté d’humour, le monologue de l’autrice, habitée par ce personnage, véhicule la tragédie intemporelle sous l’angle de l’intime, soulevant la question de pouvoir dire non, notamment en tant que femme, sous une autre forme que celle d’Antigone. Non à l’ordre social, politique, sexuel. Un non d’Ismène, sans éclat ni radicalité, dans une posture pondérée, mais aussi attentive et aimante, ancrée.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées avec Le foyer rural de la Terre de Peyre et l’EPCI Hautes Terres de l’Aubrac

Dès 13 ans