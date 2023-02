Perpignan - Interpellation d'individus auteurs de trafic de stupéfiants au Champ de Mars

Il a été relaté dernièrement une information concernant une interpellation dans une affaire de trafic de stupéfiants, au sein des HLM du Champ de Mars à Perpignan.

Cette procédure a pu aboutir grâce au travail préalable de collecte de renseignements par les agents de terrain de la Police Municipale.

Dès l’information vérifiée concernant ce trafic de stupéfiants, la Police Municipale a immédiatement alerté la Brigade Anti Criminalité de la Police Nationale de Perpignan afin d’agir conjointement.

Un travail de collaboration efficace et réussi, puisqu’il a abouti à l’arrestation de deux individus et à la découverte d’armes de poing approvisionnées, de fusil de chasse et à pompe, ainsi que plusieurs centaines de grammes de résine de cannabis et de la cocaïne.

Les auteurs ont été déférés devant le magistrat pour être jugés en comparution immédiate.

La délinquance est un fléau que le Maire et son équipe municipale combattent chaque jour. La tâche et les enjeux sont grands. Le travail des équipes sur le terrain et les actions engagées conjointement avec la Police Nationale, mettent à jour une efficience renforcée, qui devrait permettre d’espérer des améliorations.