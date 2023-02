Sète - Des cadeaux pour les enfants hospitalisés

Des cadeaux pour les enfants hospitalisés

L’association “Du Sport et Plus”, qui fête ses 10 ans cette année, œuvre à l’amélioration du quotidien des enfants hospitalisés.

Soutenue notamment par la société frontignanaise Hexis, elle offre des équipements, organise des animations dans les services pédiatriques, invite des enfants convalescents lors d’évènements sportifs et bien d’autres animations. Ce sont ainsi plus de 20 000 enfants de toute la France qui sont soutenus chaque année grâce au formidable travail des 40 bénévoles de l’association.

“Du Sport et Plus”

Ce mercredi 8 février, Michel Mateu, fondateur d’Hexis, et Eric Friedrich, président de l’association “Du Sport et Plus”, se sont rendus à l’unité de soins pédiatriques de l’hôpital de Sète afin de remettre, en compagnie du maire François Commeinhes et de Jocelyne Gizardin, son adjointe à l’action sociale et à la santé, des cadeaux aux enfants hospitalisés.

Une action qui faisait suite à celle organisée en décembre dernier au cours de laquelle, aux côtés du personnel soignant du service pédiatrique néonatologie dirigé par Ludiwine Brochet, deux tablettes tactiles avaient déjà été remises, un dispositif de visiocommunication très utile quand on sait qu’il permettra aux parents séparés de communiquer avec leur enfant hospitalisé.

Cette opération était une première dans l’Hérault pour l’association “Du Sport et Plus”, qui entend bien revenir à l’hôpital de Sète, où le service pédiatrie lui a fait part de ses remerciements renouvelés et de ses besoins pour les enfants.