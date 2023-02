Mende - Six comédiennes livrent un match contre l'humiliation

Six comédiennes livrent un match contre l'humiliation, la violence, le phénomène de groupe. Une pièce hyper actuelle qui percute.

Scarlett étudie au lycée Sainte‑Hélène, une école de filles. Le jour où ses camarades de classe reçoivent sur leur téléphone une photo d’elle nue, sa vie bascule et elle se retrouve en proie à un harcèlement en règle.

La Collective Ces Filles-Là enfile ses chaussettes de sport, ses crampons et mouille le maillot. Elles sont six jeunes comédiennes, sorties des grandes écoles de théâtre, à se mettre en ligne pour raconter de façon chorale la tyrannie du groupe, à plonger leurs yeux dans ceux du public, à chanter, à danser, et à dire sans détour le texte incisif du canadien Evan Placey, auteur de cette pièce drôle, cruelle et militante.

Avec énergie, la Collective se saisit de ce thème de la mécanique de la violence collective pour lui opposer la sororité et la solidarité féminine.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées et Le Théâtre de Mende dans le cadre de sa saison culturelle, avec la participation des élèves de l’option théâtre du Lycée Chaptal