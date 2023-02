Europe - Tremblement de terre en Syrie et en Türkiye : L'UNESCO apporte son soutien

Tremblement de terre en Syrie et en Türkiye : L’UNESCO apporte son soutien

Paris, le 7 février - L’UNESCO a fait part lundi de son soutien à la Syrie et à la Türkiye après les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé ces deux pays. « J’adresse toutes mes condoléances aux familles et aux proches des disparus. Mes pensées vont également aux blessés et à l’ensemble des sinistrés. Notre Organisation va apporter son aide dans le cadre de son mandat », a déclaré Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO.

L’Organisation a engagé avec ses partenaires un premier recensement des dommages sur le patrimoine. En Syrie, l’UNESCO est en particulier préoccupée par la situation de l’ancienne ville d’Alep, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Des dégâts importants sont constatés dans la citadelle. La tour Ouest du mur d’enceinte de la vieille ville s’est effondrée et plusieurs bâtiments des souks ont été fragilisés.

En Türkiye, l’UNESCO déplore l’effondrement de plusieurs bâtiments sur le site du patrimoine mondial « Paysage culturel de la forteresse de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel », un centre important des périodes romaine, sassanide, byzantine, islamique et ottomane. D’autres sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, situés non loin de l’épicentre, pourraient aussi être touchés, tels que Göbekli Tepe, Nemrut Dağ et Tell d’Arslantepe.

L’UNESCO mobilise ses experts, en lien avec ses partenaires tels que l’ICOMOS, pour établir un inventaire précis des dégâts dans l'objectif que ces sites soient rapidement mis en sécurité et stabilisés.

