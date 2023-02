Florac - Les petites géométries : Le 12 février 2023 à Florac

Les petites géométries

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent. La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font défiler sous leur craie un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux multiples émotions… Un voyage surréaliste et poétique destiné aux tout-petits !

Deux personnages se font face, en chair et en os. Mais, en lieu et place de leur tête, ils portent une boîte noire. Plus qu’un masque qui les dissimule, ces surfaces en ardoise deviennent le tableau de leur imaginaire, leurs émotions et le reflet de leur relation changeante. Associant avec virtuosité le jeu masqué, le langage du corps et l’image animée, les deux interprètes dessinent sur leurs boîtes noires tout un kaléidoscope d’images qui se mettent en mouvement, s’associent, se répondent ou se confrontent. C’est tout un monde qui se raconte aux plus petits, sans parole, à travers les mouvements et les lignes tracées. Pleines de drôlerie, de poésie et de délicatesse, ces variations cubiques un peu folles emmènent les enfants dans un étonnant voyage à géométrie variable. Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface, pour mieux s’inventer.

Spectacle co-accueilli à Florac-Trois-Rivières avec La Genette Verte Complexe culturel sud Lozere et l’EPCI Gorges Causses Cévennes, à Langogne avec Les Fadarelles et la mairie de Langogne dans le cadre de de Festiv’allier la saison

Dès 3 ans / tarif : 6€

Le 12 février 2023