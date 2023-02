Béziers - Le COLBAC interpelle les Biterrois au sujet des entraînements à la corrida

Le COLBAC (Comité de liaison biterrois pour l'abolition de la corrida) a manifesté samedi dernier sur le parvis des arènes, en marge de l'événement taurin "Dans l'intimité d'un torero" où le novillero Christian Parejo a mis à mort deux taureaux dans les arènes de Béziers.

Cet évènement taurin était présenté comme une « préparation » du torero Christian Parejo. Le public pouvait assister à l'entraînement de l'élève matador depuis le callejón qui entoure la piste, c'est-à-dire au plus près des mises à mort. L'entrée était gratuite pour les enfants. Robert Ménard, qui prétend ne pas apprécier les corridas, a assisté à ces mises à mort semi-privées, tout comme la députée Emmanuelle Ménard.

Le COLBAC rappelle que :

Lors d'une corrida espagnole, l'épée du matador doit être enfoncée dans l'épaule droite de l’animal, passer sous l’omoplate et glisser entre deux côtes pour transpercer la cage thoracique et atteindre un gros vaisseau près du cœur. Le coup est difficile à accomplir, c'est pourquoi un long entraînement est indispensable.

Les toreros s'entraînent chez les éleveurs auxquels ils achètent des bêtes pour les tuer en privé. Après une estocade mal dirigée, on arrache l'épée et on recommence. Une fois, deux fois, trois fois et même davantage. Derrière chaque corrida publique, il faut imaginer un grand nombre de massacres privés où sont perpétrées des atrocités.

Le nombre de taureaux tués lors de ces entraînements n’est pas connu.

Une action symbolique - Les opposants à la corrida se sont tenus silencieusement de part et d’autre de l’entrée des arènes avec des pancartes pour visibiliser l’extrême barbarie de la tauromachie espagnole et des entraînements à la corrida. Torturer un taureau pour le plaisir, comme dans les corridas, est abominable. Se faire la main sur un animal, à l’épée et au poignard, comme dans les entraînements à la corrida, est inhumain.



Le COLBAC demande la fin des spectacles de tauromachie espagnole à Béziers. Cette tradition violente et sanglante n’a plus sa place dans notre société. Béziers doit évoluer !