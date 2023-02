Béziers - Diverses condamnations avec mandat de dépôt prononcées à Béziers

Diverses condamnations

Le 30 janvier 2023, dans le cadre de son audience habituelle du lundi après-midi, le tribunal correctionnel de Béziers a notamment condamné les personnes suivantes.

Un homme de 35 ans à deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention, une interdiction de séjour dans les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, et de l'Hérault pendant trois ans, pour avoir commis treize faits de vol entre le 22 décembre 2022 et le 27 janvier 2023 dans ces trois départements, tantôt en réunion, tantôt par effraction, un refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer, une conduite d'un véhicule sans permis et un recel de biens provenant d'un vol, ainsi que sa compagne âgée de 50 ans à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour quatre faits de vol. Le 22 décembre 2022 La brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Béziers avait été informée d'un vol d'un tracteur. Très vite les soupçons portaient sur un ancien employé du domaine qui était inscrit au fichier des personnes recherchées, les investigations permettaient de les interpeller le 27 janvier 2023 dans le département des Pyrénées orientales et alors même qu'ils venaient de commettre de nouveaux faits de vol.

Un homme de 33 ans à 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, pour des faits d'évasion d'un détenu et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques faits commis entre avril et août 2022. En l'espèce le prévenu avait profité d'une permission de sortir pour ne pas réintégrer le centre pénitentiaire de Lannemezan (65) sans donner aucune explication ni sur les motifs de son évasion ni sur les conditions dans lesquelles il a pu rester à l'extérieur pendant plus de quatre mois. Recherché, il avait été interpellé par les policiers du commissariat de Béziers.

Un homme de 36 ans à 40 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, une interdiction de séjour dans le département de l'Hérault pendant cinq ans, l'interdiction de posséder ou détenir une arme pendant cinq ans, faits de vol avec violences ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours commis le 15 octobre 2017, en faisant usage d'une matraque, au préjudice d'un couple de commerçants d’AGDE auquel le prévenu avait tenté de voler leur véhicule au moment où ils rentraient à leur domicile. Après plusieurs années d'investigations, le commissariat d'Agde avait réussi à l’identifier notamment grâce à son ADN retrouvé sur un T-shirt arraché par les victimes. Après avoir contesté sa responsabilité, le prévenu a reconnu l'ensemble des faits lors de l'audience.

Un homme de 27 ans à 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile pendant trois ans assortis d'un an d'emprisonnement supplémentaire en cas de violation de ces deux interdictions, l'interdiction de posséder ou détenir une arme pendant cinq ans et à une amende de 300 € pour des faits de violences conjugales suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur, en état de récidive légale, faits commis le 15 janvier 2023 à Boujon Sur Libron. Des gendarmes de la communauté de brigades de MARSEILLAN étaient intervenues sur plainte de la victime et avaient interpellé et placé en garde à vue le mis en cause qui avait été ensuite déféré au parquet de Béziers puis placé en détention provisoire le 27 janvier 2023 par le juge des libertés de la détention dans l'attente de son procès en comparution immédiate.

Un homme de 44 ans à un an d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction de paraître dans la commune de Pézenas, doublée d'une interdiction de rencontrer la victime pendant deux ans, et à un an d'emprisonnement supplémentaire en cas de violation de ces deux interdictions ainsi qu'à interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans pour des faits de menaces de mort réitérées, et de menaces réitérées de destruction dangereuse pour les personnes, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante, commis le 9 janvier 2023 à Pézenas. La brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Pézenas avait interpellé cet individu toxicomane qui avait menacé un pharmacien refusant de lui fournir un traitement supérieur à son ordonnance médicale.