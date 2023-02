Castelsarrasin - Les communistes mobilisés contre la réforme des retraites

Les communistes se sont mobilisés ce 31 janvier pour manifester contre la réforme des retraites poussée par le gouvernement.

Aux côtés des milliers de Tarn et garonnais rassemblés pour battre le pavé dans les rues de Montauban, les communistes rejettent ce projet de réforme.

« Effectivement, même si le gouvernement nous infantilise et répète à l’envie que nous devons être « responsables », une majorité des Français ne sont pas des enfants. Ils ont bien compris l’arnaque et le piège qui leur est tendu », explique ainsi Maximilien Reynes Dupleix, secrétaire de la section de la section du PCF de Castelsarrasin, Moissac et Pays de Serres.

« Tout le monde a entendu les préconisations du conseil d’orientation des retraites. Loin d’être un ramassis de gauchistes, ce conseil a expliqué qu’il n’y a aucun danger financier au sujet des caisses de retraites », détaille le dirigeant communiste. Pour lui « si c’est l’affaire d’une dizaine de milliard d’euros », il faut l’opposer aux centaines de milliard distribués aux entreprises depuis des années, « souvent sans contrepartie », ou encore « aux milliards échappent aux impôts via les mécanismes d’évasion fiscale ».

Présent à ses côtés pour tenir la banderole du PCF, le militant communiste Julien Sueres l’affirme : « les Français ont bien compris qu’en réalité c’est un projet de société qui n’est pas le nôtre que veut imposer le gouvernement. C’est pour cela qu’ils sortent de plus en plus nombreux. Pendant que le plus grand nombre travaillerait jusqu’à pas d’âge, les mêmes quelques-uns continueront à se gaver ».

Pour lui, « il n’y a qu’à discuter un peu dans les cortèges pour le savoir : seul un retrait du projet de réforme permettra de mettre fin à la contestation ». Malgré tout pour les communistes, il faudra enclencher dans la foulée de « réelles discussions pour une véritable réforme des retraites » qui permette de baisser l’âge de départ et d’augmenter les pensions. « Si Macron est si sûr de lui, pourquoi n’accepte-t-il pas la proposition de Fabien Roussel d’organiser un référendum, projet contre projet. Les Français ne s’y tromperai pas, il le sait, c’est pour cela qu’il fait la sourde oreille », conclut Maximilien appelant d’ores et déjà à poursuivre la mobilisation aux côtés des syndicats et des organisations professionnelles pour porter l’idée d’un grand débat national sur les retraites.