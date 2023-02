Hérault - La coopérative Cofruid'Oc décroche une double labellisation RSE et CSR

La coopérative Cofruid'Oc

Implantée depuis 60 ans, au cœur du terroir du Languedoc, Cofruid’Oc est l’une des toutes premières entreprises de fruits et légumes du sud-est de la France, spécialisée dans les pommes et les asperges avec également une production de poires.

Elle réunit des producteurs engagés, sur près de 500 ha. Le respect de l’environnement est au centre de la production, avec un engagement Vergers Éco-Responsables et la garantie des certifications les plus exigeantes. S’appuyant sur le savoir-faire d’hommes et de femmes passionnés, son ambition est d’offrir des fruits et légumes savoureux et sains en créant une valeur durable pour les producteurs.

Elle s’appuie sur des marques signatures fortes (Pink Lady®, Reine des Reinettes Gourmande®, Tasty Granny®, Legend®, etc.) pour révéler toutes les saveurs du terroir.