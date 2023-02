Port Camargue - La 29e édition des Nautiques de Port-Camargue aura lieu en avril

Nautiques de Port-Camargue

Du 7 au 10 Avril 2023, c'est la 29ème édition des Nautiques de Port-Camargue

Le grand rendez-vous pascal de la Plaisance en Occitanie qui attire tous les ans plus de 45 000 visiteurs se prépare activement

Evénement incontournable pour tous les passionnés de navigation et de sports nautiques, le salon gardois a acquis au fil des ans une renommée bien au-delà des frontières régionales. Ce succès il le doit à une équipe dynamique et inventive, dirigée par son président Jean-Luc Glad, toujours soucieux d’innover et de proposer au public un beau programme d’animations, de rencontres et de conférences qui font de ce salon un grand rendez-vous festif pour les marins et tous les autres.

Plus de 500 bateaux exposés, neufs et occasions, à terre et à flot, 250 professionnels représentant tous les secteurs d’activité du nautisme, quatre villages de tentes sur 25 000m² d’exposition et toujours de bonnes affaires, voilà le secret du succès de cette grande fête pascale dans le plus grand port de plaisance d’Europe.

L’art de vivre en marina

Cette année, à l’initiative des organisateurs et du directeur du port Jean-Romain Brunet, un nouvel espace d’exposition sera dédié à « L’art de vivre en marina » avec de nombreux spécialistes en matière d’installation de pontons, loisirs nautiques, mobiliers de terrasses, décoration intérieure et aménagements, galeries d’art, végétalisation etc… Il faut dire que Port-Camargue avec ses 2240 logements les pieds dans l’eau est la deuxième plus grande marina au monde après San Diego aux Etats-Unis.

On vient aux Nautiques pour acheter un bateau parmi les dernières nouveautés où les belles occasions, pour compléter son équipement avec un très grand choix en matière d’accastillage, électronique, voilerie, motorisation, confort à bord etc. On y vient aussi pour rêver de croisière et échanger ses expériences de navigation où tout simplement pour passer un agréable week-end en famille et découvrir les nombreux sports nautiques que l’on peut pratiquer sur le littoral.

Conférences

Port-Camargue sera une nouvelles fois la capitale de la Plaisance durant le week-end de Pâques du 7 au 10 avril 2023.

Conférences, démonstrations, initiations, sur le plan d’eau, plusieurs rendez-vous quotidiens seront proposés aux visiteurs ainsi qu’un espace restauration convivial pour déguster les spécialités régionales.

Entrée du salon, parking et navettes toujours entièrement gratuits