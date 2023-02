Montauban - Précarité, mal-logement : et si le HLM était la solution ?

Eddie Jacquemart, Président de la Confédération Nationale du Logement, et Marie Piqué, Vice-Présidente du conseil régional d’Occitanie en charge des solidarités, des services publics et de la vie associative, vous invitent à débattre autour des questions liées à l’habitat et au logement social le samedi 11 février à 15h à la salle des conférences de la Maison des associations au 65 avenue Hamecher, Montauban. A l’occasion de la sortie de son livre « Fils d’HLM » aux éditions Arcane 17, Eddie Jacquemart tiendra une séance de vente et de dédicace à 16h30 après le débat.

Découvrez le livre d'Eddie Jacquemart, "Fils d'HLM":