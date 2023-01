Hérault - Les Fables de La Fontaine revisitées à la Salle Polyvalente de La Tour-sur-Orb

Saison culturelle Grand Orb

Une cigale en hiver : Les Fables de La Fontaine revisitées pour le jeune public.

Le prochain spectacle de la Saison Culturelle de Grand Orb a lieu ce samedi 4 février à 18h à la Salle Polyvalente de La Tour-sur-Orb.

Avec « Une Cigale en Hiver », la Compagnie Des Gestes et des Formes livre une adaptation libre et poétique de quatre fables choisies de Jean de La Fontaine et connues de tous. La compagnie entremêle ces fables pour n'en faire qu'une seule et même histoire dont le personnage principal est la cigale. Marionnettes et théâtre d’ombres plongent le spectateur dans l’histoire de Cigale qui fredonne quelques notes à l’approche de l’hiver. Pleine d'espoirs, Cigale trace sa route et se met à danser pour se réchauffer, sans se demander où elle sera menée... Le public retrouvera aussi les autres personnages emblématiques que sont la Fourmi, le Corbeau, Le Renard, le Chêne, le Roseau et la Cigogne.

Dans cette création, les mots de La Fontaine sont théâtralisés, modernisés et rendus plus poétiques que dans leur forme originale. La musique et la danse Le décor, fait de papier et de jeux de lumières, invite à l’ouverture des sens grâce à l’atmosphère poétique qui s’en dégage. Ce théâtre d’ombres, allié aux marionnettistes présentes sur scène, plaira tant aux enfants qu’aux adultes : l’univers ici recréé des fables s’adresse à la « part de rêve » que chacun possède en soi à tout âge.

Spectacle jeune public. Tarif unique : 5€. Réservation 04 67 23 78 03 ou sur place le soir du spectacle.