Haute-Garonne - Fibre en Haute-Garonne : 3 réunions publiques en février

De nouvelles communes ouvertes à la commercialisation : 3 réunions publiques sur la fibre en Haute-Garonne en février

Plus de 300 000 prises FttH seront éligibles d’ici fin 2023 sur la zone publique de Haute-Garonne grâce au travail de Haute-Garonne Numérique et Fibre31 by Altitude Infra.

Plus de 125 000 foyers, entreprises et sites publics sont d’ores et déjà abonnés sur le réseau Fibre31 by Altitude Infra (sur les 285 000 prises commercialisables en janvier 2023). Un chiffre en forte progression avec le cap des 100 000 abonnés franchi il y a tout juste 4 mois (en août 2022).

RDV les 5 – 7 et 10 février prochains

Pour renforcer la dynamique de commercialisation, Fibre31 by Altitude Infra garantit un réseau neutre et ouvert à tous les opérateurs particuliers et/ou dédiés aux entreprises afin de stimuler la concurrence sur le territoire et organise des réunions publiques d’information afin de démocratiser ce service.

Fibre 31 by Altitude Infra, les représentants des communes et des opérateurs présents sur le réseau accueilleront le public les :

5 février – Pechbonnieu (place du marché ou mairie / en fonction du temps) – 9h à 12h

7 février – Castelmaurou (mairie) – 16h à 20h

10 février – Montgiscard (médiathèque) – 16h à 20h

Pourquoi passer à la fibre optique ? Comment connaître son éligibilité ? Quelles sont les étapes du raccordement ? Que faire en cas d’échec de son raccordement ? Ce sont autant de questions auxquelles Laurent Averseng, Directeur Fibre 31 by Altitude Infra répondra.

Anticiper l’extinction du réseau ADSL

L’arrêt programmé du cuivre renforce l’importance de ce projet structurant qui s’inscrit dans une volonté d’équité numérique des territoires.

A partir du 31 janvier 2024, la fermeture du cuivre sera effective sur 3 communes pilotes en Haute-Garonne, suivi 1 an plus tard d’un lot de 22 communes. Ce processus se poursuivra jusqu’à l’extinction complète du réseau qui pourrait intervenir avant 2030 sur ce territoire. La fibre devient donc le support du service universel télécom.

L’objectif des acteurs publics et privés du réseau haut-garonnais est de permettre à chaque administré d’être raccordé à la fibre sans attendre le démantèlement complet du réseau historique.