Narbonne - "Dans les yeux d'Olivier" sur France 2 : "Quand la vie vacille", le témoignage de l'Audoise Cyrille.

Le magazine DANS LES YEUX D’OLIVIER est de retour dès le 30/01 à 22h55 sur France 2.

Cette émission est le reflet de la personnalité atypique d’Olivier Delacroix. Avec son sens aigu de l’écoute et la proximité qu’il instaure, Olivier Delacroix part à la rencontre de femmes et d'hommes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences. Il pose un regard sur la société, bien loin des stéréotypes, et aborde des sujets sensibles. Avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre.

Dans cette nouvelle saison, des personnalités témoignent également de leur expérience auprès d’anonymes. Ensemble, ils donnent à voir différentes facettes d’une thématique qu’ils ont en commun.

Pour le 2e épisode intitulé « Quand la vie vacille » qui sera diffusé le 6/02 à 22h50 sur France 2, l’Audoise Cyrille livrera son récit aux côtés de trois autres témoins : Yann, Elizabeth et Rio Mavuba, ancien joueur emblématique de football et actuel commentateur sportif.

La faillite, le chômage, le divorce ou la maladie… Il existe de nombreux accidents de vie qui peuvent nous conduire un jour à tout perdre. Parce que chaque destin est fragile, un événement inattendu peut être le point de départ d’une spirale infernale.

Cyrille a été confrontée à la précarité pendant la pandémie. Du jour au lendemain, elle a dû quitter sa maison pour vivre dans sa salle de sport avec son fils Mattéo. Imposer ces conditions de vie difficiles à son garçon a été un déchirement pour cette mère de famille.

Olivier Delacroix reçoit les témoignages de femmes et d’hommes qui ont puisé dans les cassures de leur histoire, une détermination, une combativité et un instinct de survie qu’ils ne soupçonnaient pas.

Rendez-vous donc le 6 février à 22h50 sur France 2 pour découvrir le récit de l'Audoise Cyrille.