Pyrénées-Orientales - Avec LFI / NUPES, les jeunes disent NON à la réforme des retraites et l'exigent à 60 ans avec 40 annuités !

Les jeunes disent NON à la retraite à 64 ans et prennent leur part dans le combat qui s’engage.

L’appel de la jeunesse a été massivement entendu ce 21 janvier lors de la grande « marche pour nos retraites » à Paris. La mobilisation a été un succès retentissant. Nous étions des dizaines de milliers à défiler pour dire stop à ce nouveau coup de force du gouvernement. Lycéens, étudiants, jeunes actifs, privés d’emplois : nous appelons à la mobilisation générale.

Alors que les milliardaires et les actionnaires ne se sont jamais autant gavés, que la jeunesse est de plus en plus précarisée, voilà que Macron décide « en même temps » de s’attaquer à nos retraites. Quel mépris. Quelle violence. Avec la France Insoumise / Nupes

une autre réforme est possible : 60 ans à taux plein avec 40 annuités.

Cessons d’infantiliser la jeunesse. Malgré les mensonges du gouvernement, nous ne sommes pas dupes. Cette réforme est injuste et injustifiée. Injuste car avec la réforme Macron notre génération passera moins de temps de vie à la retraite que la génération 1950, les femmes seront les plus durement impactées, la retraite minimale à 1200€ ne concernera qu’un retraité pauvre sur 10… Injustifiée car le Conseil d’orientation des retraites (COR) affirme qu’il n’y a pas de problème de financement. Le système était même excédentaire l’année dernière !

Le programme défendu par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle comporte de nombreuses mesures pour financer la retraite à 60 ans : augmenter le SMIC à 1600€, payer les femmes autant que les hommes, taxer les dividendes et les superprofits…

Le groupe d’action des jeunes Insoumis.es de Perpignan va multiplier les initiatives auprès de la jeunesse, à commencer par une présence sur les différents sites de la fac (Moulin à Vent, Campus Mailly) ce mercredi 1 er février. S’ensuivront des présences militantes devant les lycées au cours des prochaines semaines.