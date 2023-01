Perpignan - Suite à l'incendie du Mess, la Mairie de Perpignan prolonge la réglementation de la circulation

Une nouvelle palissade doit être mise en place de Verdun pour permettre jusqu’à cet été, l’intervention des diverses entreprises, fermant ainsi la circulation place de Verdun.

Jusqu’au 2 juin 2023, LA RUE DES MARCHANDS, LA RUE SAINT JEAN, LA RUE DE L'INCENDIE, LA RUE LOUIS BLANC et LA PLACE DE VERDUN, sont concernées par les prescriptions suivantes :

Le stationnement de tous les véhicules est temporairement interdit et considéré comme gênant la circulation publique. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules de police, de secours et de chantier.

Le sens de circulation des voies suivantes, reste inversé : RUE DES TROIS JOURNEES (portion comprise entre la RUE DE LA BARRE et la RUE DE L'ARGENTERIE), RUE DE L'ARGENTERIE et PLACE HYACINTHE RIGAUD (portion comprise entre la RUE DE L'ARGENTERIE et la RUE DE LA FUSTERIE).

Tenant compte des travaux en cours sur le secteur de la PLACE HYACINTHE RIGAUD, les véhicules provenant de la RUE DE L'ARGENTERIE pourront être déviés RUE PERE PIGNE et RUE DU POIDS DE LA FARINE.

Les automobilistes souhaitant se rendre à la RUE DE L'ARGENTERIE doivent emprunter l'itinéraire suivant : RUE ALSACE LORRAINE - PLACE JEAN JAURES - RUE DE LA BARRE - RUE DES TROIS JOURNEES.

Le Petit Train est autorisé à circuler RUE SAINT JEAN, PLACE DE LA LOGE, RUE LOUIS BLANC, PLACE DE VERDUN, PASSAGE NOTRE DAME, RUE DU CASTILLET et RUE EDMOND BARTISSOL.

Les automobilistes provenant de la RUE JACQUES MANUEL sont déviés par la RUE DES ABREUVOIRS.