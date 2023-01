Occitanie - Lancement des Jeudis de l'Innovation Maritime, pour réunir les acteurs maritimes et les pouvoirs publics

Jeudis de l'Innovation

Hervé Berville lance les Jeudis de l'Innovation Maritime, pour réunir les acteurs maritimes et les pouvoirs publics autour des grands enjeux d'innovation et de décarbonation du secteur maritime

Dans le cadre de France Mer 2030 et de France Nation Verte, le secrétaire d’Etat chargé de la Mer a lancé ce 26 janvier au Ministère les Jeudis de l’Innovation Maritime, aux côtés des pouvoirs publics et avec plus de 400 acteurs de la filière, armateurs, équipementiers, chantiers, startups. Il a également lancé à cette occasion le fonds de 70 millions d’euros « Impact Océan Capital » pour l’investissement dans une croissance durable de l’économie maritime.

La France a signé en 2015 l’accord de Paris qui a pour but de limiter l’élévation de la température à moins de 2° en 2050. L’une des réponses et condition à la limitation de ce réchauffement climatique est l’atteinte de la neutralité carbone en 2050.

A cet objectif s’ajoute l’actuelle crise énergétique, liée en partie au conflit touchant l’Ukraine, qui conduit à ce que l’énergie soit plus rare et plus chère. Le paquet « climat » de l’Union européenne contient des exigences fortes pour le transport maritime : inclusion dans le marché du carbone, réduction des émissions de gaz à effet de serre émis par les navires, branchement électrique à quai dans les ports principaux à échéance 2030.

Ce double contexte d’urgence climatique et de crise énergétique appelle un cap maritime clair et des actions fortes pour les Océans : le Président de la République a fait des Océans un enjeu majeur dans son discours de 2022 au One Ocean Summit de Brest ou plus récemment à la Cop27 en annonçant que la France soutiendrait l’interdiction de l’exploitation minière des grands fonds marins.

C’est dans ce contexte qu’il a été confié au secrétaire d’Etat chargé de la Mer la mission d’assurer la protection des océans, de moderniser l’économie maritime et de planifier l’espace maritime.

France Mer 2030

Pour répondre à ces défis, Hervé Berville a lancé en novembre aux Assises de l’Economie de la Mer à Lille la démarche « France Mer 2030 », dans le cadre de France Nation Verte.

France Mer 2030 se traduit concrètement par :

une stratégie avec une feuille de route de décarbonation du maritime en cours de construction avec la filière et dont l’état d’avancement a été présenté ce jour ;

un accompagnement financier de l’Etat d’au moins 300 millions d’euros sur le quinquennat pour décarboner le secteur maritime ;

la création des « Jeudis de l’innovation maritime », pour réunir acteurs privés et pouvoirs publics autour des grands défis du secteur, co-construire une stratégie, et favoriser les synergies au sein de l’écosystème maritime.

A l’occasion de cette première édition des Jeudis de l’Innovation Maritime, l’ensemble des acteurs du secteur ont été réunis autour de l’accélération de la décarbonation du transport maritime.

Il s’agit là d’un triple défi :

un défi environnemental majeur : le transport maritime représente au niveau mondial 3% des émissions de gaz à effet de serre.

La France est pleinement mobilisée pour adopter et mettre en œuvre des objectifs internationaux et européens ambitieux – visant une décarbonation totale en 2050 – stables pour les trente prochaines années, incitatifs et garantissant que chaque acteur jouera le jeu ;

un défi technologique : les armateurs sont tout à fait conscients de la nécessité de faire la transition de leur activité, mais sont confrontés à beaucoup de questions sur les solutions à mettre en place pour décarboner : quels carburants alternatifs privilégier ? comment utiliser l’hydrogène à bord ? quel type de propulsion vélique choisir ? Dans ce cadre, les synergies entre armateurs, chantiers, équipementiers, énergéticiens et centres de recherche, notamment dans le cadre du projet d’institut de décarbonation du maritime Meet2050, sont essentielles.

un défi industriel pour que cette transformation des activités maritimes constitue une opportunité pour les entreprises françaises, à la fois pour transformer les armements, mais aussi à l’export pour les chantiers et les équipementiers.

Cette première édition a également été l’occasion de lancer le fonds d’investissement « Impact Océan Capital », qui constitue l’une des briques de la stratégie de l’Etat « France Mer 2030 » pour renforcer le soutien public à l’innovation maritime : les opérateurs de l’Etat consacrent ainsi 23M€ (Banque des territoires en son nom propre et pour le compte de l’Etat dans le cadre de France 2030 20M€, ADEME 3M€) sur les 70M€ dont sera doté à terme le fonds, qui permettra d’investir dans la protection des océans, le développement durable des ressources halieutiques et la décarbonation.

Hervé Berville, Secrétaire d’Etat chargé de la Mer a déclaré : « Je veux que l’on ait pour le maritime la même ambition que pour l’automobile ou l’aéronautique et c’est tout le sens de la grande démarche France Mer 2030. Avec le lancement de cette première édition des Jeudis de l’Innovation Maritime, les acteurs de la filière et les pouvoirs publics enclenchent une démarche inédite tant par sa forme que par son ambition, pour relever le défi à la fois environnemental, technologique et industriel de la décarbonation du transport maritime et plus généralement, réinventer l’innovation au sein du secteur maritime. »