Sérignan - Le Cnap s'associe avec le Mrac Occitanie pour une exposition intitulée : Le Retour

Mrac Occitanie

Dans la suite du partenariat entre les deux institutions, l'exposition Le Retour met en dialogue la collection du Mrac Occitanie avec une nouvelle sélection d’œuvres acquises par le Centre national des arts plastiques (Cnap). L’exposition dure jusqu’en janvier 2024.

Cette exposition de collections est le nouvel épisode d’une série en cours : la longue complicité qui lie le Cnap et le Mrac. Une nouvelle sélection d’oeuvres issues du fonds national d’art contemporain, pour la plupart acquises tout récemment, viennent prendre leur quartier dans les salles du musée, en dialogue avec la collection régionale, pour une année. Les vingt-neuf artistes ainsi réunis, de toutes générations, travaillent en Europe – pour la moitié en France – et aux États-Unis. Beaucoup d’oeuvres sont présentées pour la première fois en France et/ou dans un contexte muséal.

Sous les surfaces séduisantes – LED et glaçures – tout est en réalité corrompu, tendancieux, joyeusement dysfonctionnel : peinture et pixels se contaminent, le papier peint pare le white cube, les sculptures sont molles, voire flaccides. Les oeuvres réunies pour Le Retour n’en finissent pas de taquiner les grands préceptes modernistes, la pureté du médium et tout le tralala. Au-delà d’art, c’est d’élan vital dont il s’agit. Les stratégies d’hybridation, le désir de transmutation semblent courir d’une pièce à l’autre : artiste-oiseau, homme-femme-ordinateur, bidet-fesse. Échapper à la forme figée, à la catégorie, apparait comme une stratégie de résistance face à une réalité aliénante. Ni régression, ni retraite : Le Retour tente un pas de côté.

Exposition Le Retour du 29 jan. 2023 → jan. 2024 à découvrir au Mrac Occitanie, 146 avenue de la plage, 34410 Sérignan - 04.67.17.88.95