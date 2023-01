Pyrénées-Orientales - Ô la belle vie Forteresse des Pyrénées Orientales sur France 3 Dimanche 5 février à 12h55

Cette semaine, Ô la belle vie s’élance à travers les Pyrénées Orientales !

Visiter ce département, c’est découvrir un patrimoine exceptionnel dans un décor naturel incomparable : plus de 300 jours de soleil par an, un terroir d’une richesse incroyable et des dizaines d'itinéraires touristiques possibles. Mais c’est sur la piste d’illustres forteresses séculaires et de monuments défensifs magistraux que Sophie Jovillard abordera le périple en pays catalan.

Au côté de l’historien d’art passionné de patrimoine Eric Forcada, Sophie Jovillard remonte le temps jusqu’au XIIIème siècle au sein du Palais des Rois de Majorque. Situé au cœur de Perpignan et surplombant la colline du Puig Del Rei qui domine la plaine du Roussillon, l’édifice, inscrit aux monuments historiques, fut pendant près d’un siècle le centre de l’éphémère royaume de Majorque.

Elle fera également la connaissance de Lionel Izac, administrateur de la forteresse de Salses. Édifiée entre 1497 et 1503 par les rois catholiques espagnols, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille, à la frontière de la France et de l’Espagne, ses murailles de près de 10 mètres d’épaisseur renferment un secret peu connu de l’histoire…

Sophie Jovillard ira également à la rencontre de Julien Blaya, chef et propriétaire du restaurant La Senyera, niché au sein des remparts de Villefranche-de-Conflent. A ses côtés, nous découvrirons les agrumes d'exception Schaller-Bachès avec Perrine Schaller et aurons le privilège d’assister, en cuisine, à l’élaboration d’un des plats ayant fait la renommée de la table du talentueux chef catalan.

L'épopée s'achèvera en compagnie d’Olivier Passarrius, archéologue et historien, qui nous conduira au sommet des bastions et au fin fond des souterrains fermés au public du château royal de Collioure.

