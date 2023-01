Occitanie - Vacances en échanges de maisons : en 2023, l'Occitanie sera parmi les régions les plus prisées.

Vacances en échanges de maisons

Malgré une croissance de 100% par rapport à 2021 selon l’OMT*, la remontée des performances du tourisme vers leurs niveaux d’avant-crise est restée lente en 2022. Qu’en est-il de l’échange de maisons ? En France, HomeExchange, leader mondial du secteur, dresse un bilan positif de l’année passée avec une hausse du nombre de nuitées à hauteur de 46% par rapport à 2019, et dévoile des projections prometteuses pour 2023. L’Occitanie tire d'ailleurs son épingle du jeu en restant dans le top des régions favorites pour l’année à venir, avec 21,100 nuitées prévues.

En France, HomeExchange a enregistré 1,319,631 nuitées en 2022 - soit près de 420,000 de plus qu’en 2019 - et près de 12,000 Français·e·s ont rejoint la première communauté d’échange de maisons.

Des Français·e·s plus enclin·e·s à partir plus loin en 2023 ?

HomeExchange le confirme : cette année, les Français·e·s continueront de privilégier les vacances locales, puisqu’ils·elles sont 57% à choisir leur propre pays comme destination. En revanche, bien que la France reste la destination n°1 pour les Français·e·s, c’est la première fois depuis le début du Covid que les pays au-delà des frontières sont aussi populaires. “Cette tendance est un signe que les Français·e·s sont de plus en plus rassuré·e·s à l’idée de voyager à l’international. Une envie de rattraper le temps perdu suite à ces trois ans de restrictions ?”, interroge Charles-Edouard Girard, cofondateur de la plateforme.

314,000 nuitées prévues en 2023 en France… avec une plus grande anticipation

Si s’imaginer faire un voyage peut s’avérer difficile pour le moment, notamment en raison de la hausse des prix, les Français·e·s ne se privent pas d’avoir des projets. C’est ce que prouvent les derniers chiffres de HomeExchange selon lesquels, en ce début d’année, l’échange de maisons fait partie des solutions plébiscitées par les Français·e·s pour planifier leur prochaine aventure. À ce jour, près de 314,000 nuitées sont prévues dans l’hexagone en 2023. En comparaison à 2020 et 2021, les échangeur·euse·s de maisons semblent plus en mesure de se projeter sur leurs vacances d’été : ce mois-ci, 45% des recherches concernent l’été prochain, tandis que 40% d’entre elles sont liées aux vacances d’hiver et de printemps.

La région Occitanie, parmi les grandes favorites de l’année 2023

L’Occitanie est la quatrième région la plus populaire sur HomeExchange pour l’année à venir, puisque près de 21,100 nuitées y sont prévues, dont 5,900 pour les vacances de février. Dans le classement, la région arrive juste après l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Ile-de-France.

“Dans un contexte de crises mondiales, nous sommes convaincu·e·s que 2023 sera l’année du voyage plus responsable et plus humain. Nous sommes confiant•e•s quant aux mois à venir et mettrons tout en œuvre pour que l’échange de maisons continue de se démocratiser. L’objectif : que cela devienne une place de choix dans les vacances du plus grand nombre, notamment grâce à son avantage le plus évident - le prix - en cette période d’inflation. Chez HomeExchange, nous pensons que nous pourrions tous voyager plus, si nous échangions plus”, analyse Charles-Edouard Girard, cofondateur de HomeExchange.

* Organisation Mondiale du Tourisme, janvier 2023.

Photo d'illustration Castres, Occitanie.