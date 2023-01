Gers - Une décharge qui impacte la santé ? Bientôt dans Capital sur M6

Emballages, déchets : le vrai prix du grand gâchis ! Journaliste – réalisateur: Paul Labrosse

Dimanche 5 février à 21.10

Déchets : enquête sur une industrie pas si propre !

Alors que les particuliers font face à des augmentations de plus en plus importantes de leur facture des ordures ménagères, et que le traitement des déchets coûte de plus en plus cher aux municipalités, nos poubelles et nos encombrants rapportent aussi beaucoup d’argent à certains acteurs de la filière du déchet. Réfrigérateurs ou téléviseurs détruits à même la voie publique au lieu d’être dépollués, enfouissement abusif, décharges dangereuses, et même trafic illégal, enquête sur une industrie pas toujours propre !

Une décharge qui impacte la santé ?

A Pavie dans le Gers, une décharge existe depuis 1972. A l’époque, on ne parlait pas d’environnement. Pourtant aujourd’hui, les habitants de la région dénoncent la pollution du site et réclame sa fermeture depuis de nombreuses années. Après avoir investi pour faire des analyses poussées sur les alentours de la décharge, ils n’ont pas eu gain de cause. La décharge devrait fermer ses portes en 2032.