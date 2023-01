Mende - APIcité renouvelle l'attribution du label : 2 abeilles, démarche remarquable à la Ville de Mende

Lancé en 2016 par l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), le label APIcité récompense les communes qui agissent en faveur de la préservation des abeilles domestiques et des insectes pollinisateurs sauvages.

En décembre dernier, la Ville de Mende s’est vu confirmer sa labellisation « 2 Abeilles - Démarche remarquable », obtenue en novembre 2017 et déjà confirmée en 2020, sur la base de différentes actions. Le comité de labellisation a ainsi particulièrement valorisé le fort engagement pour la sensibilisation des habitants en faveur de l’abeille et de l’environnement.

En effet, depuis 2015, la Ville parraine une ruche du Groupement de défense sanitaire apicole de Lozère et a fait installer en 2017, sur la coursive de la mairie annexe, une ruche afin de sensibiliser le public au rôle essentiel joué par les abeilles. L’existence du rucher-école de Bahours, la manifestation des Toqués du cèpe, fête de l’abeille et de la nature ainsi que le soutien à l’agroécologie, aux circuits courts et à l’agriculture locale via la cantine scolaire ont également joué un rôle important en faveur de cette labellisation.

Rappelons enfin que, chaque année, le miel produit par les ruches de la ville est offert à des associations caritatives de la commune pour les distribuer à leurs bénéficiaires.