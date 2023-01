Ariège - PiLeJe et Ethickers s'engagent pour sensibiliser les enfants aux gestes éco-responsables !

En ce début d’année 2023, les enfants des écoles primaires de l’Ariège seront sensibilisés aux gestes éco responsables grâce à l’opération soutenue par le laboratoire PiLeJe « Ethick my school ».

Le laboratoire PiLeJe et l’association Ethickers s’engagent pour sensibiliser les enfants aux gestes éco-responsables !

En ce début d’année 2023, les enfants des écoles primaires de l’Ariège seront sensibilisés aux gestes éco-responsables grâce à l’opération soutenue par le laboratoire PiLeJe « Ethick my school ».

Depuis 30 ans, porté par la vocation de permettre à chaque individu d’accéder à une santé durable, PiLeJe place au cœur de ses préoccupations l’efficacité et la sécurité de ses solutions de santé, le bien-être des collaborateurs et la protection de l’environnement.

Impliqué dans la mise en place d’une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), PiLeJe a développé depuis de nombreuses années une politique de mécénat visant à soutenir des projets d’intérêt général. Pour concrétiser le déploiement de cette politique, son engagement prend aujourd’hui une nouvelle dimension avec une opération régionale inédite.

PiLeJe s’investit dans sa région :

En 2023, PiLeJe, en tant qu’entreprise locale clé du secteur de la santé s’engage avec Ethickers, l’association dédiée à la création d’outils ludiques de sensibilisation à la protection de l’environnement pour les enfants.

Ce sont ainsi plus de 1700 élèves des écoles primaires du département de l’Ariège qui recevront gratuitement les stickers écogestes. Expliqués de manière pédagogique par le corps enseignant, ces stickers seront l’occasion de rappeler de manière ludique les bons gestes éco-responsables dès le plus jeune âge :

- respecter l’environnement comme « économiser l’eau », « éteindre la lumière », « fermer la porte »

- et respecter le tri sélectif des déchets (déchets non recyclables, déchets recyclables, papier, compost..)

Pour aller encore plus loin : 28 000 enfants sensibilisés

Présent dans différentes régions en France au travers de son siège social, de ses sites de fabrication, administratifs et logistiques, PiLeJe va déployer l’opération « Ethick my school » dans les écoles primaires du 15ème arrondissement de Paris, de Maine-et-Loire, de Loire- Atlantique, de l’Allier et du Puy-de-Dôme.