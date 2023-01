Mende - Le Théâtre de Mende vous propose Parpaing et Nicolas Petisoff

Un coup de massue, comme un parpaing qui vous tombe sur la tête, c’est le choc ressenti par Nicolas, enfant adopté, quand sa famille biologique retrouve sa trace. Sensation du Festival d’Avignon 2021, Nicolas Petisoff réussit à nous livrer une histoire intime tout en racontant le sens commun, l’engagement nécessaire de chaque individu vers un but commun et universel.

« Il m’arrive quelque chose d’improbable. Le jeudi 19 septembre 2017, ma famille biologique me retrouve et je découvre un frère et une sœur. Moi l’enfant unique, qui me définis par une vie déjà chargée en rebondissement, je découvre un passé qui s’est passé sans moi, une mère « fille-mère » forcée à m’abandonner à ma naissance, elle avait 17 ans 1⁄2, elle vivra avec ce poids et cette douleur jusqu’à sa mort. » Parpaing, c’est l’histoire d’un bébé qui vient de naître et qui est un parpaing pour les siens, l’histoire d’un gamin qui va grandir dans une zone industrielle construite en parpaings, ce matériau insensible et lourd, d’un adulte cabossé, taraudé par une tornade de questions existentielles sur la vérité et l’identité. Et qui se met à nu. Tout en sobriété, la voix, le texte et le corps produisent un imaginaire aussi robuste qu’un parpaing au fil de cette lecture sonore interprétée par un comédien à l‘humilité rayonnante. Une pièce façonnée d’émotions, bouleversante, comme un brillant récit d’une reconstruction qui révèle de façon magistrale les pouvoirs libérateurs de la création dans un chemin de résilience.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, Le Théâtre de Mende dans le cadre de sa saison culturelle et la fédération départementale des foyers ruraux dans le cadre de Contes & Rencontres

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique