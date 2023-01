Montpellier - Réforme de la bouvine : Eddine Ariztegui dénonce une manipulation de l'opinion publique

Le 11 février à Montpellier est annoncée une grande manifestation de soutien à la bouvine. Alors que celle-ci n’est nullement menacée par le projet de réforme, chasseurs, pêcheurs et aficionados jouent l’amalgame pour créer la confusion.

Depuis qu’il a publié, dans le journal Le Monde, une tribune appelant à réformer la bouvine, cosignée par plus de cinquante personnalités politiques et associations, l’élu du Parti animaliste à la ville de Montpellier, Eddine Ariztegui, constate à regret une multiplication d’initiatives et de caricatures afin d’empêcher tout débat de fond de se tenir.



« Certains élus extrémistes ont voulu perturber la conférence de presse et ont cherché à créer une pression pour nous faire taire. Le 11 février prochain, à Montpellier, ils organiseront une manifestation unitaire rassemblant chasseurs, pêcheurs, aficionados et même des producteurs de foie gras, regrette Eddine Ariztegui. L’objectif est clair : semer la confusion dans les esprits, en agitant le spectre d’une interdiction, alors qu’il n’en est absolument pas question. »



Les cosignataires (parmi lesquels des députés, députés européens, conseillers régionaux, départementaux et municipaux ainsi que des associations nationales de protection animale comme la Fondation Brigitte Bardot, la SPA, L214 ou One Voice) ne demandent pas l’abolition de la bouvine mais simplement d’interdire les sévices pratiqués par certaines manades sur les bovins (brûlures au troisième degré lors des ferrades, découpe de morceaux d’oreilles à vif lors des escoussures et castration à vif).

Naturellement, par ailleurs, ils encouragent les manadiers ayant déjà amorcé des changements dans ces pratiques.



« À la différence de la corrida qui orchestre la mise en scène de maltraitances et la mise à mort d'animaux, la bouvine n'en fait pas un spectacle ni ne met à mort ses taureaux, abonde Cyril Vaucelle, président d’Alliance Éthique, signataire de la tribune. Les évolutions proposées, pourtant simples et de bon sens, sur la prise en considération de la souffrance animale, n'auront aucune incidence sur le nombre de spectacles proposés. Oui aux traditions, oui aux animaux, sans souffrance et vivants. »



« Le blocage de principe, en faisant fi de toutes considérations morales, semble devenu la règle, déplore Eddine Ariztegui. Le député de la majorité présidentielle, Patrick Vignal, avec qui j’ai récemment débattu, a reconnu que la corrida est une maltraitance animale et qu’il a pourtant déposé des amendements ridicules, selon ses propres mots, au projet de loi récemment porté à l’Assemblée nationale, dans le seul but d’empêcher le débat. Pour la bouvine, certaines communes vont jusqu’à gaspiller l’argent de leurs contribuables pour affréter des cars afin d’envoyer des manifestants à Montpellier le 11 février. Tout ceci est scandaleux. »

Une pétition sur le site du Sénat et un courrier à l'UNESCO.



L’élu du Parti animaliste vient également de publier une pétition sur le site du Sénat afin d’appeler à cette réforme. Celle-ci dispose désormais de six mois pour atteindre les 100 000 signatures nécessaires au Sénat pour que la Conférence des présidents s’en saisisse.



Il enverra par la suite un courrier à l’UNESCO afin de leur demander de ne pas valider le dossier – en préparation – de demande de reconnaissance comme patrimoine culturel et immatériel des gestes et savoir-faire de la bouvine, tant que les sévices dénoncés seront pratiqués.



Pour Muriel Fusi, coprésidente du Parti animaliste : « L’action d’Eddine est transparente et pragmatique depuis le début de son mandat. Elle a notamment permis de résilier les conventions d’autorisation de chasse sur les terrains communaux et de faire voter, à l’unanimité du conseil municipal, un vœu appelant à la fin de la présence de tous les types d’animaux dans les cirques. C’est un élu engagé et clair. S’il met au débat une réforme, ce n’est pas pour obtenir l’interdiction. Mais dire que les animaux comptent aussi semble déjà trop pour certains. Aujourd’hui, confronté à des manœuvres politiciennes indignes, il a le soutien total du Parti animaliste. »