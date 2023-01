Montauban - Earth, Wind an FIire Experience by Al McKay Montauban en Scènes : le dernier artiste à l'affiche enfin annoncé !

EARTH, WIND AN FIRE Experience by Al McKay Montauban en Scènes : le dernier artiste à l’affiche enfin annoncé !

Comme chaque année, le festival Montauban en Scènes propose 4 soirées réunissant chacune 3 artistes, du 22 au 25 juin 2023.

Aujourd’hui, le festival dévoile enfin l’artiste qui constituera le point final de sa programmation, et ce n’est autre que le groupe international EARTH, WIND AND FIRE Experience by Al McKay !

Après un premier passage sur la scène du jardin des Plantes en 2015, le groupe à qui l’on doit le mythique titre « Boogie Wonderland », revient pour une soirée exceptionnelle avec la EARTH, WIND AND FIRE Experience by Al McKay.

La programmation enfin finalisée !

Après Juliette Armanet, Stéphane, et Klingande, Montauban finalise sa programmation avec l’annonce du retour, sur sa grande scène de plein air, de la célèbre EARTH, WIND AND FIRE Experience by Al McKay. La programmation est désormais complète :

Jeudi 22 juin

Julien Granel – Pointe d’électro, soupçon de pop, de funk et de rock, pour une soirée unique.

EARTH, WIND AND FIRE Experience by Al McKay – Du jazz et du funk pour un retour immédiat dans les 80’s.

Juliette Armanet – Un mélange de variété française et d’électro, porté par des paroles poétiques.

Vendredi 23 juin

Stéphane – Accompagnée de sa guitare, la chanteuse propose un concert unique, alliant rock et tendre poésie.

Yuri Buenaventura – Une soirée entrainante avec le chanteur de salsa colombien.

M. Pokora – Artiste pop, véritable "star" de la scène française.

Samedi 24 juin

Charles J – House musique, empreinte de soul et de disco.

Klingande – De la Tropical House et du saxophone pour danser toute la nuit.

Orelsan – Touche de rap français pour cette belle soirée musique actuelle.

Dimanche 25 juin

Annie Lalalove – Une soirée en compagnie de la "feelgood music" d’Annie Lalalove.

Fatoumata Diawara – La chanteuse franco-malienne se produira pour la première fois au jardin des plantes.

- M - – Un artiste devenu au fil du temps, un incontournable de la scène française !

Billetterie : des tarifs 2023 inchangés

Afin de permettre au plus grand nombre de danser et chanter sur son festival devenu un incontournable des évènements de l’été, pour sa 9ème édition, Montauban en Scènes fait le choix de maintenir ses tarifs à partir de 35 euros par soirée. Avec toujours, des Pass de 2, 3, et 4 jours.

« Depuis le lancement du festival en 2015, la volonté a toujours été de rendre ce grand évènement festif accessible. », précise Jérémy Bringuier, Directeur du Festival Montauban en Scènes. « C’est pourquoi dans le contexte actuel nous avons plus que jamais souhaité maintenir nos tarifs. »

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL facebook.com/MontaubanEnScenes . instagram.com/montaubanenscenes . montauban-en-scenes.fr

Illustration