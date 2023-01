Bagneres de Bigorre - C'est gratuit ! 26 janvier à 19h et 21h : présentation du documentaire sur le Pic du Midi

Jeudi 26 janvier à 19h et à 21h se dérouleront deux avant-premières du documentaire Les 4 saisons du Pic du Midi au cinéma Le Maintenon à Bagnères de Bigorre.

Les habitants de Bagnères et plus globalement des Hautes-Pyrénées sont invités à venir (re)découvrir le Pic du Midi et ses multiples facettes à travers un documentaire de 52 minutes. L’entrée est gratuite mais l’inscription est obligatoire !

Deux ans (janvier 2020 à septembre 2022) et de nombreuses journées et nuits au Pic du Midi auront été nécessaires au réalisateur Patrick Foch pour arriver au bout de son projet.

Des kilomètres de rush, il ressort un documentaire de 52 minutes qui met en valeur toute la magie du Pic du Midi à travers les saisons. Magie des paysages, magie du site, magie du ciel étoilé, magie des hommes et des femmes qui ont participé et participent aujourd’hui encore à faire de ce fleuron, le phare des Pyrénées.

Le documentaire sera ensuite diffusé le jeudi 26 janvier à 23h sur France 3 Occitanie.

Spectacle gratuit - Réservation obligatoire : picdumidi.com/agenda

Le pitch :

Le Pic du Midi de Bigorre est une montagne aux multiples facettes, une vieille dame dont l'histoire est riche de plusieurs vies et dont l'aura domine tout un territoire. Avec l’installation d’une plateforme scientifique, puis d'un observatoire astronomique, avec son ouverture au grand public, elle a su évoluer et se réinventer en permanence. Faire le portrait de cette montagne, c'est entendre la science qui s'y pratique, l'histoire qui s'y transmet, le tourisme qu'elle engendre, la poésie qui s'en dégage. Les 4 saisons du Pic du Midi accompagne cette vieille dame au fil du temps, l’écoute s’endormir à l’automne, rugir en hiver, s’apaiser au printemps et rayonner l’été venu.

Bande-annonce : https://vimeo.com/788231411



Jeudi 26 janvier : 19h et 21h

Cinéma Le Maintenon : rue Alfred Roland à Bagnères-de-Bigorre

Production : Philippe Aussel - Le-loKal production

Ecriture et réalisation : Patrick Foch