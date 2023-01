Vauvert - Les abords du stade Radelyévitch entièrement refaits

L’ensemble des utilisateurs du stade Radelyévitch que ce soit les footballeurs pour les matchs et les tournois, les coureurs qui viennent fractionner autour de la piste d’athlétisme, les raseteurs qui préparent leur saison en travaillant le physique, et même les écoles primaires ou les collégiens qui viennent s’y entraîner pour préparer le cross du collège, vont pouvoir constater, quand ils viendront, un changement important dans ce lieu.

En effet, depuis plusieurs jours, la municipalité a décidé de refaire entièrement les abords du stade, en coupant les 4 pins dont les importantes racines soulevaient le goudron, ainsi que les dalles proches de la buvette et des tribunes.

Il a été décidé de remettre à niveau les dalles qui avaient souffert de ce phénomène et d’en installer d’autres dans leur prolongement afin d’harmoniser un lieu où les spectateurs pourront s’asseoir et encourager leurs équipes respectives quand elles viendront jouer. Le chantier avance bien avec la préparation des surfaces à goudronner qui est aujourd’hui terminée, les bordures posées et la surface stabilisée restent désormais à finaliser. Le bitume liquide et le gravier qui recouvriront ces surfaces seront posés vendredi 27 janvier, ce qui clôturera le chantier.

Ces travaux font partie d’un aménagement complet du complexe Léo Lagrange avec notamment le chantier d’insertion qui opère actuellement à la rénovation de la piscine municipale