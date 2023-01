Occitanie - 2022, une année record pour le tourisme en Occitanie

Fréquentation touristique

Occitanie : première région touristique française

L’Occitanie a enregistré 220 millions de nuitées touristiques en 2022, bénéficiant du retour marqué des clientèles étrangères et de la fidélisation des clientèles françaises sur l’ensemble de ses univers de destination et notamment du littoral, grand gagnant de l’année.

Avec un record de 220 millions de nuitées touristiques[1] (soit une hausse de 6% par rapport à 2019), l’année 2022 a été marquée par le retour en force des clientèles étrangères (+62% par rapport à 2021 et +1,2% par rapport à 2019) après deux années de faible fréquentation liée à la crise sanitaire et par le maintien des clientèles françaises (+ 7% par rapport à 2021) qui demeurent nettement majoritaires représentant deux tiers des nuitées touristiques de l’Occitanie.

La clientèle française extrarégionale (soit une nuitée touristique sur deux en Occitanie), a également boosté la fréquentation avec une augmentation de +6% par rapport à 2021, après deux années consécutives d’affluence déjà remarquable. L’Ile de France (23%) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (19%) sont les deux principales régions émettrices en termes de nuitées touristiques, suivies de la Nouvelle-Aquitaine (14%) et de Provence-Alpes-Côte d’Azur (10%). Hormis la clientèle de l’Ile de France qui se stabilise, celles des autres régions progressent par rapport à 2021.

Il est intéressant de constater que près d’un tiers (31%) des nuitées françaises intra-régionales (le tourisme de proximité réalisé par les habitants d’Occitanie) est généré par les résidents de la Haute-Garonne (département le plus peuplé de la région) ; l’Hérault (2ème département le plus peuplé d’Occitanie) étant logiquement le second bassin émetteur de nuitées intra-régionales (avec 16% des nuitées).

Concernant les clientèles étrangères, l’Espagne conforte sa place au 1er rang avec plus de 9 millions de nuitées touristiques enregistrées en Occitanie (+ 36% par rapport à 2021), suivie de l’Allemagne avec 8,5 millions de nuitées (+70%), du Royaume-Uni[2] qui enregistre une des plus fortes progressions par rapport à 2021 (+186%) avec 6,8 millions de nuitées, des Pays-Bas (6,6 millions) et de la Belgique (5,6 millions) qui ferme le top 5 des pays émetteurs. La clientèle suisse progresse sensiblement pour la 2ème année consécutive (+57% par rapport à 2021) et se positionne ainsi au 6ème rang. Parmi les clientèles lointaines, les Américains et les Canadiens reviennent en nombre avec de très fortes progressions par rapport à 2021 (+116% et +138%), en lien avec la parité euro/dollar.

Le littoral (28% de la fréquentation totale[3]) a été plébiscité avec une hausse de fréquentation de +39% par rapport à 2021 (mais aussi +26% par rapport à 2019), aussi bien pour les clientèles françaises extra-régionales (+31%) que pour les clientèles étrangères (+68%).

Le tourisme urbain enregistre une hausse de 26% par rapport à 2021 (5% par rapport à 2019) là aussi porté par le retour des étrangers (+59%), tout comme la campagne ou les Pyrénées (respectivement +15 et +16% par rapport à 2021). Le Massif Central se maintient (stabilité parfaite avec néanmoins une légère baisse de la clientèle française extra-régionale à -9% compensée par une hausse importante des clientèles étrangères à +34%).

« Cette fréquentation supplémentaire de 12 millions de nuitées, impacte directement l’économie régionale et l’emploi en Occitanie » se réjouit Muriel Abadie, Vice-Présidente de la Région en charge du tourisme durable, du thermalisme et des Loisirs (1 million de nuitées = 1370 emplois en moyenne).

Ces bonnes performances sont à corréler avec les engagements de la Région et du CRTL notamment en faveur du tourisme durable qui se traduit par le leadership de l’Occitanie en termes de labels des entreprises et des destinations. Ainsi le label « Pavillon Bleu » place l’Occitanie en tête des régions pour son nombre de plages et de ports labellisés ou le label « Clé Verte », dont le palmarès vient d’être rendu, positionne également l’Occitanie à la première place des régions pour le nombre d’établissements (157).

« Le travail de fond engagé par la Région aux côtés des autres collectivités en faveur des Parcs Naturels, des zones Natura 2000 ainsi que toutes les actions concourant à la préservation de l’environnement, confère à l’Occitanie une image de destination nature plébiscitée par les clientèles françaises et européennes », indique Vincent Garel, Président du CRTL. « C’est aussi l’engagement de la Région en faveur de la mobilité ferroviaire qui a permis la diffusion d’1,8 million de billets de train à 1€ en 2022. Cette mobilité accessible à tous, et tout particulièrement aux familles les plus modestes, aura engendré près de 20 millions d’euros de consommation d’activités de loisirs, favorisant le tourisme de proximité », complète Muriel Abadie.

Les évolutions par rapport à 2021 sont à apprécier au regard du contexte sanitaire et du calendrier de l’année 2021. Rappelons, en effet, que la fréquentation touristique avait été en 2021 :

- affectée par la crise sanitaire notamment au 1er semestre

• Non ouverture des stations de ski

• Confinement du 3 avril au 2 mai intégrant les vacances de Pâques communes au 3 zones

• 9 juin : date de fin des restrictions de déplacement en Europe pour les touristes vaccinés

• Protocoles sanitaires évolutifs (levée progressive du couvre-feu et du port du masque en extérieur, réouverture tardive des terrasses…),

- pénalisée par un calendrier réduisant les départs au mois de mai, les 1ers et 8 mai tombant un samedi… également cet été, le 15 août tombant un dimanche.

Photo d'illustration

[1] Source : FluxVision Tourisme – Orange Business (Données provisoires pour novembre et décembre 2022) – Nuitées touristiques tous modes d’hébergements confondus (marchands et non marchands)

[2] Le Royaume-Uni qui était le seul pays à cumuler des évolutions négatives depuis deux ans, enregistre la plus forte hausse par rapport à 2021 (+186%) au même titre que l’Irlande (+197%)

[3] Hors nuitées françaises intra-régionales. En effet, les nuitées françaises intra-régionales ne sont pas disponibles pour les univers d’Occitanie (littoral, campagne, urbain, Pyrénées, Massif Central)