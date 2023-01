Perpignan - Louis Aliot, Maire de Perpignan, adresse ses vœux au monde associatif

Ce vendredi 20 janvier 2023, Louis Aliot, Maire de Perpignan, entouré de son équipe municipale, a adressé ses vœux au monde associatif.

Le Maire a ainsi eu l’occasion de rappeler l’importance du réseau associatif dans la vie d’une cité, d’autant plus dans des temps troublés comme nous les traversons depuis quelques années : « Nous devons plus que jamais vous aider à assumer vos missions d'intérêt général et vos objectifs. Car c'est dans la tempête que l'on voit combien ces réseaux de solidarité sont des amortisseurs vitaux dans les crises ».

Louis Aliot a ensuite assuré aux acteurs en présence le soutien de la Mairie à leurs côtés « Outre l’effort budgétaire que nous fournissons pour vous encourager, nos services seront à votre disposition pour vous faciliter la tâche […] nous redoublerons d’efforts dans ce sens comme pour promouvoir vos actions ».

« C’est votre maillage humain, votre énergie et votre conviction qui permettront, quelles que soient les crises à venir, aux consciences collectives de s'unir, se compléter, se respecter, à faire communauté de destin, à faire de Perpignan la communauté fraternelle et solidaire dont nous avons besoin », a terminé le Maire.