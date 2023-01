Pyrénées-Orientales - Le Soler, une ville digitale et durable dès 2023

Ce vendredi 20 janvier, Mme le Maire, Armelle REVEL-FOURCADE et son équipe municipale ont présenté leurs vœux aux Solériens et ont annoncé les projets majeurs qui se dérouleront, cette année, sur la commune du Soler.

Mme le Maire a débuté son discours par un puissant hommage à M. François CALVET, ancien Maire et Sénateur des Pyrénées-Orientales. Le public a applaudi chaleureusement l’élu qui a été remercié pour son travail et les solides fondations qu’il a laissé sur le territoire. Ces dernières ont permis à la commune de s’imposer comme l’une des villes les plus économiques du département.

Armelle REVEL-FOURCADE s’est exprimée sur son engagement politique : « ma vision du rôle de l’élu local est claire : au-delà des clivages politiques stériles, nous nous devons de faire face aux défis environnementaux, économiques, financiers, éducatifs, culturels… de demain avec audace, ambition, solidarité et courage […] je peux vous annoncer ce soir que nous avons réalisé 75% des engagements que nous avions pris en 2020 lors de notre élection. »

La municipalité a profité de l’événement pour dévoiler une nouvelle identité graphique comportant comme signature, Le Soler « ville digitale et durable ». Deux thématiques primordiales pour la commune qui compte bien continuer sa politique de redynamisation du commerce de proximité ainsi que le développement de « La Cité Digitale », avec l’installation de nouvelles entreprises/startups. Projet soutenu par le célèbre Jean-Michel JARRE, parrain de la filière numérique et du métavers dans la ville. Mme le Maire l’affirme : « les résultats sont visibles, 11 commerces vacants en 2019 et seulement 3 en 2022 ».

Pour la partie « durable », Mme REVEL-FOURCADE souhaite en faire une priorité avec la continuité du plan lumière débutée en 2022 et du plan de sobriété énergétique permettant de limiter les dépenses et lutter contre le réchauffement climatique : « Cette crise énergétique nous a tous permis d’accélérer notre transition écologique. Nous avions déjà beaucoup investi dans nos espaces naturels et plus particulièrement sur le lac du moulin en rénovant ses berges en 2022. Le Soler bénéficie d’un taux d’ambiance végétale de 27%. C’est l’un des plus élevés du département. Pour autant, nous voulons aller plus loin en 2023, il grimpera comme les plantes qui vont fleurir sur nos murs et nos trottoirs grâce au nouveau permis de végétaliser ».