Lozère - Fiers et tremblants : Marc Nammour et Loïc Lantoine à Langogne

De retour à Langogne, Loïc Lantoine revient cette fois accompagné par le talentueux Marc Nammour.

Venu en 2015 accompagné par The Very Big Experimental Toubifri Orchestra, pour un superbe concert qui reste gravé dans beaucoup de mémoires, Loïc Lantoine est de retour à Langogne avec Marc Nammour pour vous proposer cette création brillante célébrant la rencontre du rap et de la chanson française.

Leur rencontre est explosive, magique et saisissante. Si leurs univers semblent diamétralement opposés, leur croisement crée assurément quelque chose de radicalement nouveau. À la frontière des musiques urbaines, Loïc Lantoine touche à un rap finalement pas si éloigné de la “chanson pas chantée”.

À deux doigts de la chanson, Marc Nammour croise le fer et les mots. Le rappeur-poète, membre de La Canaille et de Zone Libre, et le chanteur de la “chanson pas chantée” s’unissent pour clamer des textes profondément humanistes composés à quatre mains avec le timbre rocailleux de l’un et le flow incisif de l’autre, formidablement accompagnés des musiciens de La Canaille. Le duo s’éclate. Et nous aussi !

Voilà deux magnifiques diseurs/chanteurs, aux parcours artistiques des plus éloquents, qui associent leurs mots et scansions. Fiers et Tremblants est un projet qui croisent leurs textes autour de nouvelles compositions de Marc Nammour et La Canaille. Une proposition scénique au coeur de notre époque, liée à une certaine idée de la chanson et d’un hip-hop réinventé.

Le timbre rocailleux de l’un et le flow incisif de l’autre s’unissent pour clamer des textes profondément humanistes et composés à quatre mains. Dans la lignée d’Aimé Césaire ou de Léo Ferré, ils chantent poings levés et chiffons rouges au bout du cœur la gloire des petites gens.

Dimanche 5 février | Langogne | 17h00 | Salle polyvalente

Concert co-accueilli par Scènes Croisées, Les Fadarelles et la mairie de Langogne dans le cadre de de Festiv’allier la saison !

> Tout public | Durée : 1h10 | Tarifs : 14€ / 12€| Billetterie en ligne sur scenescroisees.fr

> Bus (2€/personne) aux départs de Mende et Villefort / Réservations indispensables au 04 66 65 75 75