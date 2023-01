Marvejols - La ville dit oui au train de nuit !

Marvejols dit oui au train de nuit !

Le collectif « Oui au train de nuit » a lancé une pétition en ligne pour demander à l’État « de donner les moyens nécessaires à la renaissance du train de nuit et la régénération du réseau ferré pour que le ferroviaire soit un service public efficace et pertinent pour l'avenir ».

Il propose notamment de prolonger la ligne Paris-Aurillac qui doit être remise en service en 2023 vers Le Lioran, Neussargues, Saint-Flour, Saint-Chély d’Apcher, Marvejols et Mende ou Millau.

Patricia Brémond, Maire de Marvejols, engagée de longue date sur ce dossier puisqu’elle avait déjà sollicité le Premier ministre de l’époque Jean Castex, s’associe tout naturellement à cette pétition et invite les Marvejolaises et les Marvejolais à l’imiter et à signer la pétition.

« La Lozère connaît un regain d’attractivité avec de nouvelles populations qui s’installent dans nos communes ou qui choisissent notre département pour faire du télétravail mais nous restons encore enclavés. Nous devons tous nous mobiliser pour que la Lozère ne soit pas oubliée par le train de nuit. Toutes nos voix comptent et je n’hésiterai pas à solliciter Clément Beaune, le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des Transports, pour les faire entendre. ».